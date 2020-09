Animal Crossing: Verpasst im September nicht den Lachs & Königslachs

In Animal Crossing: New Horizons gibt es jeden Monat neue Fische. Der September birgt aber eine Besonderheit, die ihr nicht verpassen solltet. Denn nur in diesem Monat ist es möglich, den Lachs und den Königslachs zu fangen.

Lachs & Königslachs finden

Wie alle anderen Fische auch, haben auch die beiden Lachse einige Eckdaten, die wir euch im Folgenden präsentieren:

Monat: September

September Ort: Flussmündung

Flussmündung Uhrzeit: ganzer Tag

ganzer Tag Preis: 700 (Lachs), 1800 (Königslachs)

Was bedeutet Flussmündung? Das ist der Ort, an dem der Fluss ins Meer mündet. Davon gibt es auf der Insel meist zwei Stück und ihr könnt sie nicht woanders hin platzieren oder selbst eigene erstellen.

Auf Meileninseln gibt es in der Regel nur eine Flussmündung. Welche Arten es gibt, verraten wir euch hier:

Ein großer Vorteil bei den beiden Lachsen ist, dass sie den ganzen Tag auftauchen können. So seid ihr nicht an die Uhrzeit gebunden, sondern könnt dann spielen, wenn ihr Zeit und Lust habt.

So fangt ihr Lachs & Königslachs

Nachdem ihr also wisst, wo die Lachse auftauchen können, ist das Angeln eigentlich recht einfach.

So sehen sie aus: Haltet im Wasser nach der Schattengröße Ausschau. Dabei ist der Lachs groß und der Königslachs riesig. Sie sind vergleichbar mit den Schatten eines Barschs respektive eines Riemenfischs.

Weitere Tipps zum Angeln findet ihr hier:

An der Stelle spawnen viele Fische. An der Flussmündung können alle Fische erscheinen, die entweder exklusiv dort oder generell in Flüssen auftreten. Damit ihr also nicht zu viel Zeit verschwendet, solltet ihr neben dem Wissen zur Schattengröße auch Köder dabei haben.

So bekommt ihr Köder: Die erhaltet ihr entweder im Laden der Nooks oder indem ihr ihn aus Teppichmuscheln craftet. Lauft dazu euren Strand ab und wartet, bis sich im Sand ein Loch auftut, aus dem Wasser spritzt. Grabt dann mit eurer Schaufel und ihr müsstet eine Teppichmuscheln erwischen.

Zeitreise: Solltet ihr es nicht schaffen, die beiden Lachse bis Ende September zu fangen, gibt es die Möglichkeit in der Zeit zu reisen. Wie das funktioniert und was ihr dabei beachten müsst:

Noch mehr neue Fische im September

Der Lachs und Königslachs sind aber nicht die einzigen neuen Fische, die euch im September erwarten. Wie immer haben wir für euch aufgelistet, welche Tiere neu ins Spiel dazukommen.

Habt ihr bisher alle Fische gefangen bekommen? Werdet ihr die Jagd nach den Lachsen so schnell wie möglich erledigen oder lasst ihr euch Zeit dabei?