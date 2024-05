Video zeigt, wie Animal Crossing mit Pokémon-Bewohnern aussieht und jetzt wollen wir das sofort spielen!

Ist er nicht süß? Tragosso angelt sich im lässigen Outfit ein Karpador.

Tragosso beim Angeln und niedliche Dialoge mit Apollo oder Feurigel – das passt einfach richtig gut. Pokémon und Animal Crossing werden gerne mal im selben Atemzug genannt. Ein Video macht jetzt das längst Überfällige: Taschenmonster werden zu Animal Crossing-Bewohnern und das sieht aus wie ein richtig putziges Spiel, das wir sofort zocken würden.

Video zeigt inoffizieles Crossover, das wir uns für die Switch wünschen

Sowohl Pokémon als auch Animal Crossing stehen bei Nintendo-Fans für Gemütlichkeit und Nostalgie. 3D-Artist SpicyBeefu zeigt nun in kleinen Clips wie es aussehen könnte, wenn es ein Crossover-Spiel geben würde. Beim Grafikstil orientiert sich der Fan allerdings nicht an New Horizons, sondern geht eher in Richtung Wild World, das 2005 für den Nintendo DS erschienen ist.

Während SpicyBeefu kurze, einzelne Clips auf X veröffentlicht, könnt ihr in einem Reaction-Video auf TikTok einen Zusammenschnitt davon sehen:

Mauzi, Tragosso und Co. als Animal Crossing-Bewohner

In der Zusammenfassung der Clips sind Dialoge mit einer ganzen Reihe Taschenmonster zu sehen, die auf das Animal Crossing-Universum angepasst wurden. Da wäre zum Beispiel das bereits erwähnte Tragosso, das in seinem rot-weiß gestreiften Outfit ein Karpador aus dem Wasser zieht, während im Hintergrund ein schick angezogenes Pikachu winkt.

Zu den Highlights gehört für uns auch definitiv das Mauzi, das im Team Rocket-Kleid aus den Bäumen springt und erst mal ziemlich bedrohlich wirkt – bis es dann den (nicht sichtbaren) Spielercharakter erkennt.

Süß ist auch, dass die Clips mit entspannter Musik und perfekt passendem Dialog-Gebrabbel unterlegt sind. Wer sich also für das Spielkonzept von Animal Crossing begeistern kann, aber einfach nicht so richtig mit den Bewohnern klargekommen ist, kann sich also hier die perfekte Alternative zusammenträumen.

Nur schade, dass es dieses Spiel nicht in Wirklichkeit gibt. Wir wären sonst nämlich sofort dabei.

Und ihr? Wie gefällt euch dieses inoffizielle Crossover und habt ihr sogar noch Ideen parat, welche Pokémon sich noch besonders gut darin machen würden und warum?