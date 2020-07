Animal Crossing: Alle gefälschten Gemälde & wie ihr sie erkennt

In Animal Crossing: New Horizons gibt es einen listigen Fuchs namens Reiner. Dieser verkauft euch Gemälde, die ihr dem Museum spenden könnt. Doch Vorsicht, manche Kunstwerke können auch Fälschungen sein. Wir zeigen euch, welche Gemälde es gibt und wie ihr die Fakes erkennen könnt.

Wer ist Reiner/Redd? Den Gemäldeverkäufer könnt ihr in unregelmäßigen Abständen auf eurer Insel in seinem Schatzkutter antreffen. Wie ihr ihn freischaltet und warum er manchmal nicht erscheint, verraten wir euch in diesem Guide:

So kauft ihr Kunstwerke

Sobald Reiners Schatzkutter auf eurer Insel angelegt hat, könnt ihr bei dem Fuchs einkaufen gehen. Er hat immer vier Kunstwerke dabei, wovon zwischen keins bis alle echt sein können. Es gibt also keine Garantie, dass ihr immer ein echtes Gemälde im Angebot habt.

Nur ein Kunstwerk am Tag: Sobald ihr euch für ein Kunstwerk entschieden habt, wird dieses markiert und taucht am nächsten Tag im Briefkasten auf. Ihr könnt aber nur ein Kunstwerk pro Besuch von Reiner und pro Tag erwerben.

Kunstwerke auf anderen Inseln kaufen: Natürlich könnt ihr ohne Probleme auch bei Freunden die Kunstwerke kaufen. Da müsst ihr nur beachten, dass ihr inselübergreifend nur ein Gemälde kaufen könnt pro Tag. Ist also bei euch Reiner, dann bringt es nichts auf eine Insel eines Freundes zu reisen, um dort noch mehr zu bekommen.

So teuer sind sie: Egal ob es sich um eine Fälschung oder ein echtes Stück handelt, ihr müsst immer 4980 Sternis für diese bereit halten. Woran ihr erkennt, dass sich der Kauf auch lohnt, zeigen wir euch jetzt.

Echt oder nicht? So erkennt ihr gefälschte Gemälde und Statuen

Wie erkenne ich Fälschungen? Alle Gemälde und Statuen, die Reiner euch anzudrehen versucht, existieren auch im echten Leben. Schaut euch vor dem Kauf das Bild/Die Statue an und vergleicht es/sie mit den entsprechenden echten Stücken, die ihr schlicht googlen könnt. Erkennt ihr Abweichungen, dann – herzlichen Glückwunsch Sherlock – habt ihr eine Fälschung entdeckt.

Schaut immer stets genau hin: Oftmals haben Persönlichkeiten auf Fälschungen andere Frisuren als auf dem Original, Bild-Elemente fehlen oder werden hinzugedichtet. Reiners Fake-Mona Lisa hat beispielsweise sehr auffällige Augenbrauen, die uns sogar ohne googlen sofort komisch vorkommen. Wir zeigen euch im Folgenden worauf ihr bei den einzelnen Statuen und Gemälde achten müsst (via Animal Crossing Wiki)

Bei diesen Statuen müsst ihr auf Fälschungen achten

Name/echtes Kunstwerk So sieht die Fälschung aus Athletenstatue/

Disobolos Sie trägt eine Armbanduhr Dickkopfskulptur/

Olmec Colossal Head Sie lächelt Eleganzstatue/

Venus von Milo Sie trägt eine Halskette Erhabenstatue/

Nike von Samothrake Das linke Bein ist vom Kleid bedeckt Galantstatue/

David Sie trägt etwas unter ihrem Arm Geheimnisbüste/

Büste der Nofretete Sie trägt einen Ohring am rechten Ohr Hinweisskulptur/

Rosetta Stone Sie ist blau Kriegerstatue/

Terrakotta Armee Auf dem Sockel ist ein Schild Prachtskulptur/

Houmuwu Ding Sie hat einen Deckel Uraltstatue/

Shakoki-dogu Sie trägt seitlichen Kopfschmuck Wölfinnenstatue/

Kapitolinische Wölfin Die Zunge der Wölfin ist herausgestreckt.

Diese Statuen können nicht gefälscht sein

Name Kunstwerk/Künstler Vertrautstatu Der Denker - Auguste Rodin Würdestatue König Kamehameha I. - Thomas Ridgeway Gould

Bei diesen Gemälden müsst ihr auf Fälschungen achten

Name/echtes Kunstwerk So sieht die Fälschung aus Altertumsgemälde/

Dienstmagd mit Milchkrug Es kommt zu viel Wasser aus dem Krug Anmutsgemälde/

Zurückblickende Schönheit Die Frau auf dem Bild ist zu groß und füllt es fast komplett aus Berühmtgemälde/

Mona Lisa Die Mona Lisa hat auffällige Augenbrauen Detailgemälde/

Hahn und Henne mit Hortensien Der Schriftzug links fehlt und die Trauben sind lila. Einfachgemälde/

Knabe in Blau Die Haare der Person sind länger Edelgemälde/

Dame mit dem Hermelin Das Hermelin ist grau Enormgemälde/

Die Nachtwache Dem Mann in Schwarz fehlt ein Hut Feierlichgemälde/Las Meninas Der Mann im Türrahmen zeigt den Daumen nach Oben Furchtgemälde/Otani Oniji III. als Yakko Edobei Die Augenbrauen sind horizontal gespiegelt Gemüsegemälde/

Der Sommer Die Blume rechts unten fehlt Perlengemälde/

Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge Der Ohrring ist in einer Sternen-Form Schöngemälde/

Die Geburt der Venus Die Bäume im Hintergrund fehlen Ungestümgemälde (links)/

Wandschirm mit Fujin und Raijin, Die Götter von Wind und Donner Der Donnergott Raijin hat eine grünliche Farbe und ein Schriftzug ist im Bild Ungestümgemälde (rechts)/

Wandschirm mit Fujin und Raijin, Die Götter von Wind und Donner Der Windgott Fujin hat eine helle Farbe und ein Schriftzug ist im Bild Wintergemälde/

Der Jäger im Schnee Eine Person und manche Tiere im Vordergrund fehlen Wissenschaftsgemälde/

Der vitruvianische Mensch Auf dem Bild ist ein Kaffeefleck

Diese Gemälde können nicht gefälscht sein

Name Kunstwerk/Künster Bekanntgemälde Die Ährenleserinnen - Jean-Francois Millet Blumengemälde Fünfzehn Sonnenblumen - Vincent van Gogh Funkelgemälde Sternennacht - Vincent van Gogh Hübschgemälde Pfeifer - Edouard Manet Kraftgemälde Sämann - Jean-Francois Millet Lichtgemälde Die kämpfende Temeraire - William Turner Perfektgemälde Stilleben mit Äpfeln und Orangen -

Paul Cezanne Rätselgemälde Die Toteninsel -

Arnold Böcklins Ruhegemälde Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte - Georges Seurat Strenggemälde Bar in den Folies Bergere - Edouard Manet Versinkgemälde Ophelia -

John Everett Millais Wahrgemälde Die Freiheit führt das Volk -

Eugene Delacroix Warmgemälde Die bekleidete Maja - Francisco de Goya Wellengemälde 36 Ansichten des Berges Fuji, Die große Welle von Kanagawa - Katsushika Hokusai

Das sind alle Statuen und Gemälde, die ihr im Spiel finden könnt.

Zeitreise-Cheat für mehr Kunstwerke

Wenn euch der Grind zu lange dauert und ihr nicht mehrere Monate, wenn nicht sogar mehrere Jahre warten wollt, dann gibt es auch die Möglichkeit zu cheaten. Wie genau der Trick per Zeitreise funktioniert verraten wir euch hier:

Kunstwerke von Bewohnern: Ihr müsst aber nicht unbedingt auf Zeitreise zurückgreifen. Habt ihr ein hohes Freundschaftslevel mit euren männlichen Bewohnern, dann könnt ihr von diesen ebenfalls Kunstwerke bekommen. Wie das geht und welche ihr bekommen könnt, könnt ihr hier nachlesen:

Das steckt hinter den verfluchten Gemälden und Statuen

Manche der Fälschungen können aber auch verflucht sein. Wenn ihr diese auf eurer Insel aufstellt, könnt ihr feststellen, dass diese sich bei Nacht merkwürdig verhalten.

So bekommt ihr die verfluchten Kunstwerke? Ihr müsst einfach bei Reiner die gefälschte Kunst kaufen, die verflucht sein kann. Die Flüche sind bei den Kunstwerken, die sie haben, immer garantiert.

So sieht eine der verfluchten Statuen in Aktion aus:

Das sind alle verfluchten Kunstwerke:

Verfluchtes Kunstwerk Das ist der Fluch Perlengemälde In der Nacht schließt das Mädchen

mit dem Perlohrring ihre Augen. Anmutsgemälde Auf der Hinterseite ist die Silhouette

einer Person zu erkennen. Hinweisskulptur Der Stein leuchtet in der Nacht bläulich. Uraltstatue Die Statue kann über den Boden schweben,

wenn ihr mit ihr interagiert.

Falls noch mehr verfluchte Kunstwerke entdeckt werden, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Das ist alles, was ihr zu den Gemälden und den Fälschungen wissen müsst. Animal Crossing: New Horizons fügt mit jedem Update immer mehr hinzu. Zuletzt kam der Otter Johannes, der sich im Ozean befindet und auf der Suche nach Kammmuscheln ist.