Animal Crossing New Horizons: Beliebtes Faultier kommt mit Event zurück

Animal Crossing: New Horizons ist gerade erst erschienen und das erste Event, der Häschentag, steht in den Startlöchern. Da hat Nintendo schon das nächste, kostenlose Update angekündigt, das ein beliebtes Faultier mit sich bringen wird.

Feiert den Tag der Erde

Noch im April soll das nächste Event starten. Dieses dreht sich dann komplett um den Tag der Erde. Das Event, das im Spiel der "Nature Day" heißt, war eigentlich bisher nur der nordamerikanischen Version vorenthalten. Dieses Mal dürfen wir aber auch an dem Event teilnehmen.

Rückkehr des Faultiers: Viele Infos gibt es noch nicht aber Nintendo hat die Rückkehr eines besonderen Charakters angeteast. Denn Faultier Gerd wird wahrscheinlich der Host für dieses Event sein. Zumindest hat Nintendo ihn als Charakterportrait gezeigt, als sie über das Event gesprochen haben.

0 0 Mehr zum Thema Osterevent in Animal Crossing New Horizons: Das erwartet euch

Rückkehr der Gärtnerei? Faultier Gerd war in New Leaf zuständig für einen eigenen Laden, der sich komplett auf das Gärtnern konzentriert hat.

Dort konntet ihr neben Blumen und Baumsetzlingen auch Gartenwerkzeuge, Garten-Möbelstücke, Dünger und vieles mehr kaufen. Jeden Tag wurde das Angebot auch wieder ausgetauscht. Bisher fehlt in New Horizons noch die Gärtnerei aber manche der Sachen, wie Blumensamen oder Setzlinge, könnt ihr bisher in Nooks Laden bei Nepp und Schlepp kaufen.

Ob die Gärtnerei wirklich zurückkehrt und Gerd permanent Platz auf der Insel ist nicht bekannt. Weitere Infos sollten in Kürze kommen. In unserer Übersicht aller Gebäude zeigen wir euch, welche Läden ihr wie freischalten könnt.

Wann findet das Event statt? Normalerweise findet der Tag der Erde in Animal Crossing am 22. April statt. Bisher wurde noch kein Datum genannt aber bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich daran etwas ändern wird. Deshalb könnte schon bald das Faultier eurer Insel einen Besuch abstatten.