Animal Crossing: New Horizons - Das steckt im Charaktereditor

Bisher war es in Hauptteilen der Animal Crossing-Reihe nicht möglich seinen Charakter nach Belieben selbst zu erstellen. Doch jetzt gibt es in New Horizons den Charaktereditor und wir zeigen euch, was euch erwartet.

Nach eigenen Wünschen

Direkt zu Beginn des Spiels dürft ihr euren Charakter selbst erstellen. Im Gegensatz zu den anderen Teilen werdet ihr zum Glück nicht mehr mit kryptischen Fragen bombardiert, die euer Gesicht bestimmen. Dieses Mal dürft ihr selbst Hand anlegen und den Charakter so machen, wie ihr ihn auch haben wollt.

Dafür habt ihr folgende Optionen zur Wahl:

8 Hauttöne

8 Frisuren

8 Haarfarben

26 Augen

6 Augenfarben

3 Nasen

4 Münder

Wangen in 2 Intensitätsstufen mit je 2 Farben

Charakter kann noch später geändert werden: Auch das Geschlecht könnt ihr zu Beginn auswählen, jedoch wird hier schon gesagt, dass ihr das im Laufe des Spiels auch ändern könnt. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Editor-Optionen noch nicht final sind, es auch die Möglichkeit geben wird, weitere Frisuren auswählen zu können. Denn die bisherige Auswahl ist im Gegensatz zu dem Charaktereditor aus Animal Crossing: Pocket Camp und Happy Home Designer geschrumpft.

Unsere Preview: Wir durften die erste Stunde von New Horizons spielen und haben neben dem Charaktereditor noch mehr erlebt. Warum wir den 20. März jetzt kaum noch abwarten können, das lest ihr in unserer Preview. Weitere Details, die in der Animal Crossing-Direct am 20. Februar bekannt gegeben wurden, habe wir für euch ebenfalls zusammengefasst.

Freut ihr euch auf Animal Crossing?