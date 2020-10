Animal Crossing: New Horizons - Sind Eulen und Vögel fangbar?

Wenn wir in Animal Crossing: New Horizons am Service Center vorbeikommen, dann kann es vorkommen, dass wir dort einen gelben Vogel bzw. eine weiße Eule sehen. Das Tier hockt dann gelegentlich auf dem schwarzen Brett, das auf der linken Seite des Service Center steht. Und genau damit hängt ihr Sinn und Zweck auch zusammen. Aber lassen sich die fliegenden Zeitgenossen auch einfangen?

Was bedeuten die Tiere auf dem schwarzen Brett?

Links vom Service Center befindet sich das schwarze Brett, das uns über Neuigkeiten zur Insel und ihren Bewohnern informiert. Sei es die Ankündigung zu einem Angelturnier oder der Geburtstag eines Nachbarn, hier können wir alles nachlesen:

Damit wir aber nicht jeden Tag extra zum schwarzen Brett eilen müssen, um extra nachzuschauen, ob sich etwas getan hat, wurden der gelbe Vogel bzw. die weiße Eule eingebaut. Diese zeigen uns nämlich an, wann auf dem schwarzen Brett neue Nachrichten verfügbar sind.

Vogel und Eule je nach Tageszeit: Tagsüber sitzt dann ein gelber Vogel auf dem schwarzen Brett, während eine weiße Eule die Aufgabe ab 17 Uhr übernimmt.

Einige Animal Crossing-Spieler*innen haben sogar schon zwei Eulen gesichtet. Wie es scheint, gesellt sich auch mal eine kleine Eule zu der großen Eule dazu, was bereits in Animal Crossing: New Leaf vorkam.

Link zum Twitter-Inhalt

Lassen sich die Eule bzw. der Vogel auch fangen?

Aber haben der Vogel und die Eule auch abseits davon, dass sie uns durch ihre Anwesenheit neue Nachrichten mitteilen, noch weitere Funktionen? Können wir sie vielleicht sogar fangen? Das wäre in Anbetracht der unzähligen sammelbaren Tiere ein durchaus nachvollziehbarer Gedanken.

Aber kurz und knapp gesagt: Nein. Der Vogel und die Eule dienen (zumindest bisher) nur als visueller Informationsgehalt. Nähern wir uns ihnen, fliegen sie weg, was das Fangen ohnehin unmöglich macht.

Wir können die Eule und den Vogel zwar nicht fangen, dafür aber viele Insekten. Und dabei gibt es auch einige Dinge zu beachten:

4 2 Mehr zum Thema Worauf ihr beim Insekten fangen in Animal Crossing: New Horizons achten müsst

Wie sehr erleichtern euch der Vogel und die Eule den ständigen Besuch des schwarzen Bretts? Schaut ihr überhaupt darauf? Und habt ihr vielleicht schon die kleine Eule auf eurem schwarzen Brett gesehen?