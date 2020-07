Animal Crossing: New Horizons - Gulliver wecken & Belohnungen bekommen

Wer in Animal Crossing: New Horizons am Strand entlangspaziert, stößt hin und wieder auf die Möwe Gulliver. Der gestrandete Seemann liegt schlafend im Sand und scheint sich nicht zu regen - zumindest nicht sofort. Ihr könnt ihn jedoch aufwecken und helfen, um exklusive Belohnungen und weitere nützliche Dinge zu erhalten.

Wie treffe ich Gulliver?

Wann? zufällig Montag bis Freitag

Wo? irgendwo am Strand auf der eigenen Insel

Tipp: Gulliver muss aber nicht immer mühsam gesucht werden. Manchmal zeigt bereits der Titelbildschirm, dass er an den Strand gespült wurde.

Wie wecke ich Gulliver auf?

Wenn ihr Gulliver ansprecht, murmelt er nur im Schlaf vor sich hin. Um mit ihm ins Gespräch zu kommen, müsst ihr ihn so lange ansprechen, bis er schließlich aufwacht. Habt ihr das geschafft, bittet er euch um Hilfe.

Piraten-Gulliver namens Gullivarrr

Seit dem Sommer-Update 1.3.0 ist es möglich, dass Gullivarrr auf der Insel strandet. Dabei handelt es sich um einen Piraten, der sehr ähnlich zu der Matrosen-Möwe aussieht. Dadurch ändert sich die Aufgabe und das Belohnungsset. Der Rest läuft wie beim Seemann-Gulliver ab.

Warum kommt Gullivarrr nicht? Damit die Piraten-Möwe kommen kann, müsst ihr mindestens einen Taucher- oder Badeanzug gekauft haben.

So findet ihr den Fernsprecher für Gullivarrr

Statt die üblichen fünf Fernsprecher-Teile zu sammeln, müsst ihr Gullivarrr anders helfen. Sein Fernsprecher liegt irgendwo verloren am Meeresgrund, weshalb ihr im Meer danach tauchen müsst. Hierfür wird ein Badeanzug und eine Taucherbrille benötigt.

Sucht Piraten-Gulliver und sprecht ihn so lange an, bis er aufwacht. Bietet ihm eure Hilfe an. Sucht im Meer alle Stellen ab, an denen Blasen hochsteigen und ein kleiner Schatten zu sehen ist. Es kann sein, dass ihr statt des Fernsprechers Meerestiere erwischt. Sobald ihr den Fernsprecher gefunden habt, überreicht ihr ihn Piraten-Gulliver.

Belohnungen im Piraten-Stil

Name Preis Farbvarianten Paar Piratenstiefel 660 - Piratenaugenklappe 70 - Piratenbart 245 - Piratenboden 750 - Piratenfass 200 - Piratenfass (liegend) 200 - Piratenhose 800 - Piratenhut 860 - Piratenkleid 630 Rot, Blau, Schwarz Piratenkopftuch 200 Rot, Blau, Schwarz Piratenmantel 1200 Rot, Blau, Schwarz Piraten-Outfit 750 Rot, Blau, Schwarz Piratenschatzgewand 3000 - Piratenschatzkiste 20000 - Piratenschatzkrone 2500 - Piratenschiffskanone 455 - Piratenschiffssteuerrad 280 - Piratentapete 750 - Piratenteppich 375 -

Wie beim Gulliver im Matrosen-Outfit, erhaltet ihr am nächsten Tag eine exklusive Belohnung per Post. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Souvenirs, sondern um Gegenstände im Piraten-Stil, von denen einige verschiedene Farbvarianten haben. Das Rost-Bauteil findet ihr ebenfalls wieder im Servicecenter.

Hinweis: Es ist unklar, wie lange die Piraten-Belohnungen im Spiel erhältlich sein werden.

Wie helfe ich Gulliver?

Damit der gestrandete Seemann mit seinem Fernsprecher das Schiff kontaktieren kann, braucht er für die Reparatur fünf Fernsprecher-Teile.

Sucht Gulliver und sprecht ihn so lange an, bis er aufwacht. Bietet ihm eure Hilfe an. Sammelt alle fünf Fernsprecher-Teile, indem ihr am Strand mit einer Schaufel an den Stellen grabt, aus denen Wasser spritzt (wie bei Teppichmuscheln, die ihr dabei ebenfalls finden könnt). Überreicht Gulliver die fünf Fernsprecher-Teile.

Souvenir-Belohnungen von Gulliver

Wenn ihr die fünf Fernsprecher-Teile bei Gulliver abgeliefert habt, sendet er euch am nächsten Tag eine Belohnung per Post. Diese speziellen Gegenstände sind Souvenirs aus fernen Ländern, die ihr nur durch Gulliver erhalten könnt.

Wichtig: Um die Belohnung zu erhalten, müssen die Fernsprecher-Teile am gleichen Tag bei Gulliver abgeliefert werden, an dem er gestrandet ist.

Souvenir Verkaufspreis Farbvarianten 1001-Nacht-Schleier 800 Türkis, Lila, Rosa, Gelb Asia-Mütze 500 Grün, Blau, Gelb, Schwarz Calavera-Maske 800 Lila, Orange, Blau Gebirgshut 500 Grün, Blau, Rot Geishaperücke 1.350 Rot, Rosa, Goldgelb, Grün, Blau, Lila, Schwarz Greisenmaske 1.500 - Khan-Perücke 800 - Kufija 800 Weiß, Rot, Schwarz Münzen-Stirnband 1.350 - Samuraiperücke 800 - Schottenmütze 500 Rot, Grau, Blau, Grün Sombrero 500 Naturrot, Naturgrün, Marineblau, Grün, Weiß, Blau, Orange Tjubetejka 500 Rot, Blau, Kamelfarben, Lila Trachtenhaube 800 - Turban 800 Lila, Blau, Rosa, Gelb Wushamao 800 - Dalapferd 1.300 Rot, Blau, Weiß Freiheitsstatue 2.300 - Glückskatze 1.675 Weiß, Schwarz Hula-Puppe 1.200 Grün, Rot, Rosa, Blau, Gelb, Beige Katana 2.500 Schwarz, Dunkelblau, Weiß, Rot, Gold Moai-Statue 1.900 - Nussknacker 1.200 Rot, Blau Pagode 2.030 Rot, Naturholz, Dunkles Holz Pyramide 2.300 - Sphinx 2.100 - Steinmonument 2.300 - Südpol-Markierung 1.050 - Turm von Pisa 2.300 -

Wer alle Belohnungen sammeln will, muss etwas Geduld mitbringen. Ihr könnt Gulliver zwar bei jedem Besuch erneut helfen, jedoch strandet er nur zufällig und schickt euch vielleicht ein Souvenir, das ihr bereits besitzt.

Souvenirs schneller durch Zeitreisen sammeln: Wer nicht jedes Mal auf Gulliver warten will, kann durch Zeitreisen nachhelfen. Dabei handelt es sich aber in gewisser Weise um einen Cheat.

Zusätzliches Rost-Bauteil

Neben dem Souvenir bekommt ihr noch ein Rost-Bauteil für eure Hilfe. Das erhaltet ich jedoch nicht von Gulliver, sondern müsst es abholen:

Wann? einen Tag, nachdem ihr Gulliver die fünf Fernsprecher-Teile gebracht haben

Wo? Krimskramskiste im Servicecenter

Wofür sind die Rost-Bauteile? Die Rost-Bauteile sind wichtig, falls ihr den Heldenroboter bauen wollt. Neben einigen anderen Zutaten benötigt dieser nämlich 30 Rost-Bauteile. Die Bastelanleitung dafür könnt ihr im Servicecenter am NookPortal für 5.000 Meilen kaufen.

5 Rost-Bauteile statt eines Souvenirs

Wer lieber Rost-Bauteile statt Souvenirs sammelt, kann auch einfach Gulliver die fünf Fernsprecher-Teile nicht geben und sie stattdessen behalten. Am nächsten Tag werden daraus dann Rost-Bauteile. Das Rost-Bauteil im Servicecenter schaltet ihr so jedoch nicht frei, da ihr Gulliver nicht erfolgreich geholfen habt.

Goldschaufel

Wer Gulliver ganze 30 Mal hilft, erhält von ihm per Post die Bastelanleitung für die Goldschaufel. Diese wird mit einer Schaufel und einem Golderz hergestellt und hält 200 Anwendungen aus. Wie ihr die anderen Gold-Werkzeuge bekommen könnt, lest ihr hier:

NookMeilen & Titel

Gulliver zu helfen bringt euch nicht nur exklusive Gegenstände und Rost-Bauteile ein. Je nachdem, wie häufig ihr dem Schiffbrüchigen helft, erhaltet ihr auch in der Meilenkarte "Lebensretter" NookMeilen und neue Titel:

Stempel Meilen Titel 1x Gulliver geholfen 300 Flugloses / Federvieh 10x Gulliver geholfen 500 Ewig / Verirrter 20x Gulliver geholfen 1.000 Verspätet / Zugvogel

Wir werden diesen Guide fortlaufend mit neuen Informationen aktualisieren.

Alle weiteren Guides zu Animal Crossing: New Horizons findet ihr in unserem Sammelartikel.