Tauchen in Animal Crossing: So bekommt ihr Schnorchel und Taucheranzug

Mit dem neuen Sommer-Update in Animal Crossing: New Horizons, das am 3. Juli erscheinen wird, gibt es viele neue Funktionen, wie das Tauchen. Um im Meer schwimmen zu können braucht ihr aber Schnorchel und Taucheranzug.

Das müsst ihr machen, um zu tauchen

Zu welcher Uhrzeit das Update am 3. Juli erscheint, ist noch nicht bekannt aber in der Regel ist es immer direkt morgens verfügbar. Aber dann könnt ihr trotzdem nicht direkt schwimmen sondern müsst erst einen Bade- beziehungsweise Taucheranzug erwerben.

So bekommt ihr den Taucheranzug: Es gibt gleich zwei Varianten, um an diese zu kommen. Zum einen könnt ihr in Nooks Laden gehen und dort für 3000 Sternis einen Badeanzug erwerben. Ob es diesen jeden Tag in einer neuen Variante geben wird oder er immer gleich bleibt, ist noch nicht bekannt.

Wollt ihr aber lieber im Nook-Design schwimmen, dann lohnt sich ein Blick ins NookPortal. Dort könnt ihr einen Anzug in Türkis-Grau für 800 Nook Meilen erwerben. Beachtet dabei, dass die Bestellung über das NookPortal einen Tag dauert. Ihr werdet den Taucheranzug also erst ab dem 4. Juli tragen können.

So bekommt ihr den Schnorchel: Fürs Tauchen notwendig ist anscheinend auch eine Taucherbrille samt Schnorchel. Diese bekommt ihr aber völlig kostenlos bereitgestellt. Geht dafür nachdem ihr das Update heruntergeladen habt an euren Briefkasten. Bisher sind die Farben rot, blau und gelb bekannt.

Wovon es abhängig ist, welchen Schnorchel ihr bekommt, wird sich morgen zeigen. Es könnte sein, dass diese wieder auf der Farbe eures Dodo-Flughafens basieren, wie es schon bei anderen Items der Fall war:

Sobald das Update morgen erschienen ist, werden wir diesen Guide für euch aktualisieren.

Freut ihr euch schon auf das morgige Sommer-Update? Welches neues Feature werdet ihr als erstes ausprobieren?