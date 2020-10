Animal Crossing: New Horizons - So erhaltet ihr Halloween-Kleidung

Mit dem Update 1.5.0 stimmt Nintendo in Animal Crossing: New Horizons auf den Herbst ein. Dazu gehört natürlich auch Halloween. Neben neuen Kürbis-Gegenständen, die eurer Insel einen gruseligen Touch verleihen, dürfen da natürlich auch die Halloween-Kostüme nicht fehlen. Bei wem ihr aber was bekommt, haben wir für euch zusammengetragen.

Verkleidet euch in Animal Crossing zu Halloween

Am 31. Oktober heißt es auch in New Horizons "Süßes oder Saures!". Wer bei dem Halloween-Event zwischen 17 und 0 Uhr nicht ohne Kostüm auftauchen will, sollte sich schon einmal darum kümmern.

Wo bekomme ich Kleidung und Accessoires für Halloween?

Die erste Anlaufstelle ist natürlich die Schneiderei auf eurer Insel. Im Oktober bieten die Schneider-Schwestern dort jeden Tag eine zufällige Auswahl an Kleidung und Accessoires im Halloween-Stil an. Dazu zählen beispielsweise Hexenhüte, Teufelshörner, ein Skelett-Outfit und natürlich ein Vampir-Kostüm.

Sofern Schubert zufällig bei euch vor dem Service Center steht, sollte ihr auch unbedingt bei ihm vorbeischauen. Neben den üblichen Taschen, Strümpfen und Schuhen bietet er auch Flügel an, mit denen ihr euer Outfit erweitern könnt.

Falls ihr alle Halloween-Outfits haben wollt, müsst ihr demnach jeden Tag in der Schneiderei vorbeischauen und auch Schuberts Verkaufsstand aufsuchen, wenn er gerade vor Ort ist. Dann habt ihr für den Oktober eine große Auswahl an Kostümen, mit denen ihr schaurige Stimmung verbreiten könnt. Sollte euch trotzdem noch etwas fehlen, könnt ihr natürlich auch mit Online-Freunden tauschen.

Kleiner Tipp: Kostüme sind nicht alles. Ihr könnt euer Erscheinungsbild noch weiter durch neuen Haut- und Augenfarben anpassen.

Um eure Insel für Halloween zu dekorieren könnt ihr Kürbisse anbauen und daraus neue Gegenstände basteln:

Wie gefallen euch die Halloween-Kostüme? Legt ihr Wert auf das perfekte Kostüm?