Animal Crossing New Horizons: Na endlich, Kofis Café offiziell angekündigt

Fans warten schon seit einer gefühlten Ewigkeit darauf, dass Nintendo endlich das Café der Barista-Taube Kofi auf unsere Animal Crossing New Horizons-Inseln bringt. Nun hat das Unternehmen das Update endlich im Rahmen der Nintendo Direct im September 2021 bestätigt.

Wann kommt Kofi? Die Taube und das Café werden im November 2021 im Rahmen eines Update für Animal Crossing New Horizons veröffentlicht. Wann genau, ist aber noch nicht bekannt. Doch neue Infos lassen nicht mehr allzu lange auf sich warten.

Animal Crossing Direct ebenfalls angekündigt

Denn schon im Oktober 2021 soll eine Animal Crossing Direct, also ein Event, das sich einzig und allein aufs Spiel konzentriert stattfinden. Ein konkretes Datum ist ebenfalls noch unbekannt. Im Rahmen des Events soll es dann mehr Infos zum Kofi-Update geben.

Was macht Kofis Café so cool? Ein Coffee-Shop in Animal Crossing New Horizons könnte zum Beispiel als großartiger Treffpunkt dienen. Gleichzeitig würde die Möglichkeit bestehen, dass zum Beispiel alte Insel-Bewohner*innen ab und zu dort auf einen Kaffee vorbeischauen. Kofi selbst ist natürlich auch einfach eine Figur, die die Animal Crossing-Fans mittlerweile lieb gewonnen haben. Die Taube bereitete uns bereits in den Vorgängern schmachhaften und erquickenden Kaffee zu.