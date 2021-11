Animal Crossing: Kofi finden und Taubenschlag freischalten, so geht's

Das große Update 2.0 für Animal Crossing: New Horizons ist live und bringt jede Menge Neuerungen. Darunter auch das beliebte Cafe von Taube Kofi (Brewster im Englischen). Wie ihr den Taubenschlag im Museum freischaltet, erklären wir euch im Guide.

So findet ihr Kofi (Brewster) und bekommt das Taubenschlag-Café im Museum

Das braucht ihr für Kofi: Bevor ihr Kofi auf eure Insel holen könnt, müsst ihr erstmal ein paar Voraussetzungen erfüllen. Zuerst einmal müsst ihr natürlich das Update 2.0 runtergeladen haben, bevor ihr das Spiel startet. Außerdem müsst ihr weit genug in AC: New Horizons fortgeschritten sein, um Eugen und sein Museum freigeschaltet zu haben.



Startet im Museum: Habt ihr die Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr direkt starten, indem ihr Eugen im Museum aufsucht. Er wird euch sagen, dass er gerne ein Café eröffnen würde und dafür nach Kofi sucht. Dafür gibt er euch ein Portrait der Taube mit.

Kofi Fundort

Um Kofi zu finden, müsst ihr zum Steg eurer Insel gehen, wo Käpten mit seinem Boot bereits auf euch warten wird. Ihr könnt nur einmal am Tag mit dem Boot von Käpten fahren, sprecht also unbedingt erst mit ihm, nachdem ihr im Museum wart, sonst müsst ihr einen weiteren Tag warten.

Macht also eine Bootstour mit Käpten. Auf der Meileninsel angekommen wird Kofi euch bereits erwarten. Erklärt ihm, dass Eugen nach ihm sucht und er wird euch ein Gyroid-Fragment in die Hand drücken. Nun könnt ihr zurück zu eurer eigenen Insel fahren und Eugen Bericht erstatten. Das ist alles, was ihr für heute tun könnt.

Am folgenden Tag wird das Museum für Renovierungsarbeiten geschlossen sein. Erst einen weiteren Tag später, also insgesamt am dritten Tag, wird Kofi sein Café im Museum eröffnen. Dann könnt ihr vorbeischauen und euch ein heißes Getränk von der Barrista-Taube servieren lassen.



Alle Neuerungen von Update 2.0 findet ihr in unserer Übersicht. Wir verraten euch außerdem, wie ihr eure Insel perfekt auf das große Update vorbereiten könnt.

Habt ihr Kofi schon gefunden? Was erhofft ihr euch vom Café?