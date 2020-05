Animal Crossing: New Horizons - Skorpione fangen: So geht's

2 0 Mehr zum Thema Wir verraten euch, wie ihr die Skorpione in Animal Crossing fangt.

Die Skorpione gehören in Animal Crossing: New Horizons zu den aggressiveren Insektenarten und sind dementsprechend besonders lukrativ, wenn ihr sie verkauft.

Allerdings können sie auch ziemlich gefährlich für euch sein, denn wenn euch die Biester sehen und ihr ihnen zu nah kommt, attackieren sie euch mit ihrem Stachel und können euch dadurch sofort k.o. setzen.

Wegen dieser zwei Gründe lohnt es sich also, Skorpione zu fangen. Doch wie geht man am besten vor? Wir verraten es euch.

Animal Crossing Skorpione: Wo und wann ihr sie findet

Wann: Die Skorpione könnt ihr in den Sommermonaten auf eurer Insel finden, also

zwischen Mai und Oktober (Nordhalbkugel)

zwischen November und April (Südhalbkugel)

Welche Uhrzeit? Sie tauchen vor allem in den Abend- und Nachtstunden zwischen 19 Uhr und 4 Uhr morgens auf, allerdings auch nur vereinzelt.

Wo? Spezielle Orte bevorzugen die Skorpione nicht, ihr könnt sie theoretisch überall finden.

Animal Crossing Skorpione fangen: So geht ihr am besten vor

Vorsicht geboten: Skorpione gehen in Angriffsstellung, wenn sie euch sehen und ihr euch ihnen nähert. Zuerst heben sie ihre vorderen Scheren und springen euch dann an. Denkt daran: Werdet ihr gestochen, landet ihr direkt in eurem Haus und der Skorpion verschwindet in die Dunkelheit.

Die Lösung: Entweder ihr schafft es, euch von hinten an den Skorpion anzuschleichen, so dass er euch nicht sieht. Dann lässt sich das Tier ganz normal mit dem Kescher einfangen.

Oder aber ihr nähert euch frontal, langsam schleichend. Haltet dabei den ausgerüsteten Kescher mit der gedrückter A-Taste nach oben. Haltet kurz inne, wenn der Skorpion seine Scheren hebt und schlecht weiter, wenn er sie wieder senkt. Nähert euch so nah wie möglich und lasst dann im richtigen Moment die A-Taste los.

Lukrativer Fang - Der Preis für Skorpione

Das Fangen von Skorpionen mag etwas nervenaufreibender sein als das Fangen von anderen Insekten sein, aber es lohnt sich auch.

Was bekomme ich, wenn ich Skorpione verkaufe? Für einen einzelnen Skorpion bekommt ihr 8000 Sternis. Ist Carlson auf eurer Insel, bekommt ihr sogar noch einmal 30% auf diesen Preis obendrauf, also satte 10.400 Sternis pro Exemplar.

