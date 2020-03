Darum solltet ihr in Animal Crossing: New Horizons die Toilette nutzen

In Animal Crossing: New Horizons gibt es sehr viele Gegenstände, die ihr zwar platzieren könnt aber die Interaktionen mit diesen sind sehr eingeschränkt. Nicht so aber bei der Toilette, denn auf diese könnte ihr euch nicht nur setzen sondern auch wie ihr echtes Gegenstück benutzen.

Für kleine Königstiger

Ja, ihr habt richtig gehört: Die Spielfigur in Animal Crossing, kann tatsächlich aufs Klo gehen. Bisher konntet ihr die Toiletten nur als einen weiteren Sitzplatz verwenden. Wie alle anderen Möbelstücke könnt ihr sie auf verschiedene Wege bekommen:

Als tägliches Item in Nooks Laden

Als Geschenk an einem Luftballon

Als Geschenk von euren Bewohnern

Ein Crafting-Rezept für eine Toilette haben wir bisher noch nicht gesehen. Auf Twitter hat ein Spieler auf die Funktion hingewiesen:

"Eine Nachricht an alle: Ja ihr könnt in Animal Crossing auf Klo gehen. GOTY."

Was bringt euch der Toilettengang: Wenn ihr eine Frucht esst, dann ladet ihr Energie auf. Diese könnt ihr verwenden, um Steine zu zerschlagen oder ganze Bäume auszuwurzeln und umzupflanzen. Jedoch kann es manchmal passieren, dass ihr aus Versehen eine Frucht gegessen habt oder aus einem anderen Grund überschüssige Energie habt.

Damit ihr nicht aus Versehen eine Aktion ausführt, die ihr eigentlich gar nicht geplant habt, könnt ihr mit der Toilette Abhilfe schaffen. Einfach drauf gesetzt und schon werdet ihr durch eine kurze Sitzung die überschüssige Energie los. Dadurch könnt ihr versehentlich zerstörte Steine verhindern, nur weil ihr vergessen habt, dass ihr noch Energie übrig hattet.

Aber das Beste an der ganzen Sache ist: Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ob noch Klopapier da ist.