Animal Crossing-Update 1.3.1 ist da & bringt zahlreiche Fixes

Animal Crossing: New Horizons-Inselsprecher*innen können sich ab heute einen neuen Patch fürs Switch-Abenteuer herunterladen: Wenige Tage nach dem großen Sommerpatch steht nun Update 1.3.1 zum Download bereit und merzt zahlreiche Fehler aus. Darunter ein Brücken-Bug, der in der Community bereits seit einiger Zeit für Aufregung sorgte (via Wccftech).

Brücken-Glitch ist Geschichte: Mit Patch 1.3.0 konnten einige Spieler*innen die Zen-Brücken auf ihrer Insel nicht mehr benutzen. Es ist zwar möglich, die Übergänge zu betreten, allerdings liefen die Betroffenen ab der Hälfte der Brücke gegen eine unsichtbare Wand und können nicht auf die andere Seite. Dieses Problem soll Update 1.3.1 jetzt aber ausmerzen. Wie kurios der Glitch aussah, zeigen wir euch hier:

Daneben kommen mit dem neuen Update noch eine Reihe weiterer Fixes ins Spiel:

Ein Problem wird ausgemerzt, bei dem der Taucheranzug nicht in Nooks Laden (Nook's Cranny) zum Kauf angeboten wird

Ein Problem wird ausgemerzt, bei dem Einsiedlerkrebse (Hermit Crabs) nicht an anderen Orten außer dem Strand auftauchen

Ein Problem wird ausgemerzt, bei dem die Dialogbox nach Gesprächen mit Inselbewohner*innen plötzlich unerwünscht aufploppt

In der Regel lädt eure Switch (Spiele-)Updates stets automatisch herunter, passiert das aus irgendeinem Grund nicht, könnt ihr es außerdem manuell auslösen:

Stellt sicher, dass eure Switch mit dem WLAN verbunden ist

Markiert das Spiel, für das ihr ein Update laden wollt (in diesem Falle Animal Crossing)

Drückt auf die Minus-Taste, um die Optionen zu öffnen

Wählt hier "Software-Updates" aus: Geht auf den Punkt "Über das Internet" und ladet und installiert den neuen Patch

Was außerdem neu in Animal Crossing New Horizons ist

Das große Sommerupdate 1.3.0 brachte in der letzten Woche einige erfrischende spielerische Elemente mit sich. Unter anderem ist es jetzt möglich, zu schwimmen und zu tauchen. Alle Inhalte des Content-Updates stellt euch GamePro in einem separaten Artikel genauer vor:

Aber das ist noch nicht alles: Unter anderem herrschen seit dem Sommer-Patch neue Regeln für die Besuche von Spezial-Charakteren. Zudem können sich alle begeisterten Teppich-Käufer und -Käuferinnen auf eine Zeitersparnis im Gespräch mit Aziza/Sahara freuen.