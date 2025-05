Animal Crossing: New Horizons erhält nach 3 Jahren noch ein Überraschungs-Update - und das bereitet auf den Switch 2-Release vor

Beim neuen Animal Crossing-Update dreht sich alles um die Kompatibilität zur Switch 2.

Animal Crossing: New Horizons war zum Release 2020 ein echter Hit auf der Nintendo Switch. Inzwischen hat die Lebenssimulation aber auch schon mehr als fünf Jahre auf dem Buckel. Trotzdem gab es jetzt überraschend noch ein neues Update.

Die letzten großen Updates hatte Animal Crossing: New Horizons 2021 mit dem Release des Happy Home Paradise-DLCs bekommen. Seither gab es keine neuen Inhalte, sondern lediglich ein paar Bug-Fixes. Im November 2022 kam dann das bislang letzte Update – zumindest bis jetzt, am 27. Mai ist nämlich frisch ein neuer Patch erschienen.



Sucht ihr aktuell nach neuem Futter für euer Animal Crossing-Herz, ist Fantasy Life i eine hervorragende Alternative:

Update 2.0.7 fällt dabei ziemlich übersichtlich aus, es gibt nämlich nur einen einzigen Eintrag bei den Patchnotes:

Die Kompatibilität für Multiplayer-Sitzungen zwischen Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch wurde verbessert.

So will Nintendo natürlich auf den nahenden Release der Switch 2 am 5. Juni vorbereiten. Damit wird dann gewährleistet, dass ihr Animal Crossing auf der alten und neuen Konsole problemlos im Koop zocken könnt.

Aktuell werden viele Nintendo-Spiele auf den Launch der neuen Hybridkonsole vorbereitet. Manche Spieler*innen konnten sogar bereits jetzt eine Switch 2 ergattern – nur leider bringt das aktuell noch nichts, ohne Update kann auf der nämlich nicht gespielt werden.

Für Animal Crossing: New Horizons wurde bislang aber kein größeres kostenloses Update oder gar eine Nintendo Switch 2-Edition für die neue Konsole angekündigt. Ob und wieweit die Lifesim also von der besseren Hardware profitiert, bleibt abzuwarten.

Immerhin hat Nintendo aber bereits bestätigt, dass ihr eure Animal Crossing-Insel problemlos beim Systemtransfer von die Switch auf die Switch 2 übertragen könnt. Das will allerdings auch gut überlegt sein – damit verlässt die Insel nämlich tatsächlich die alte Konsole und ist dann nur noch auf der Switch 2 vorhanden.

Hättet ihr gerne Verbesserungen für Animal Crossing auf der Switch 2 oder wartet ihr lieber auf einen neuen Teil?