Sture Animal Crossing-Spielerin schafft es, nach Feierabend in Nooks Laden zu bleiben.

In welchem Geschäft würdet ihr gerne mal eine Nacht verbringen? Gut, vermutlich würde eure Wahl nicht auf Nooks Laden aus Animal Crossing: New Horizons fallen. Trotzdem ist es erstaunlich, dass es einer rebellischen Spielerin gelungen ist, nach Ladenschluss einfach dort zu bleiben, statt wie üblich rausgeschmissen zu werden. Wie sie das geschafft hat, erfahrt ihr hier.

Sitzstreik im Dorfladen

Darum geht es: Wie das auch im echten Leben üblich ist, hat Nooks Laden, der Dorfladen in Animal Crossing: New Horizons, feste Öffnungszeiten. Wer um zehn Uhr abends noch dort ist, wird für gewöhnlich rausgeschmissen. Eine rebellische Spielerin hat jetzt jedoch gezeigt, dass es möglich ist, sich zu widersetzen - und es ist nicht mal so schwierig.

Eine Spielerin, die sich auf Reddit katemonkey nennt, hat dort eine Bilderserie gepostet, auf der zu sehen ist, wie ihre Spielfigur kurz vor, zum Ladenschluss und eine Minute danach auf der Treppe im Verkaufsraum sitzt, während Timmy und Tommy einfach ratlos in der Ecke stehen. Dazu schreibt die Spielerin:

"Es stellt sich heraus: Man KANN nach 10 in Nooks Laden bleiben… wenn man sich einfach weigert, aufzustehen."

In einem Kommentar erklärt sie außerdem zu Timmy und Tommy:

"Man kann sie in die Ecke drängen und dann können sie sich nicht bewegen, bis man geht.

ANGESCHMIERT! ICH GEHE NICHT!"

Link zum Reddit-Inhalt

Mehr Infos zu Animal Crossing:

Die Community feiert es

Unter dem Post finden sich zahlreiche Kommentare von anderen Animal Crossing-Fans, die sich entweder über die passiv-aggressive Rebellion freuen oder Witze über katemonkeys Grausamkeit machen. SheepyDX schreibt beispielsweise: "Sie brauchen ihren Schlaf, du Monster." Cathatesrudy schreibt über Timmy und Tommy: "Die wirken erschrocken von deiner Macht."

Die Animal Crossing-Community macht ständig neue Entdeckungen und feiert diese auf Social Media-Kanälen. Der Sitzstreik im Laden kommt sicher auch unter anderem deshalb so gut an, weil Tom Nook zu den unbeliebtesten Charakteren des Spiels gehört. Viele Fans freuen sich sicher, ihm eins auszuwischen - und wenn es nur bedeutet, sich über die Öffnungszeiten seines Ladens hinwegzusetzen.

Was sagt ihr zum Sitzstreik in Nooks Laden?