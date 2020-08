Animal Crossing: Die teuersten Insekten & mehr sind Ende August weg

Die Hitze ist vorbei und draußen tobt so langsam mehr und mehr der Herbst. Das gleiche passiert auch in Animal Crossing: New Horizons, das mit großen Schritten auf Ende August zugeht. Sammler sollten jetzt noch einmal richtig durchstarten, da nicht nur sehr viele Tiere das Spiel verlassen, sondern auch sehr teure Exemplare bald weg sind.

Jetzt noch Palmenkäfer und andere teure Insekten fangen

Auf der Nordhalbkugel in Animal Crossing lassen sich gerade sehr wertvolle Insekten fangen. Diese hängen an Bäumen oder Palmen und haben eine Sache gemeinsam: Sie alle sind so zwischen 8.000 bis 12.000 Sterni pro Exemplar wert. Aber auch Sammler haben Grund zur Sorge, denn die Krabbeltiere sind nur zwei Monate vom Juli bis August im Spiel. Wollt ihr also ein volles Museum haben, ist jetzt der Zeitpunkt, den Rest zu fangen.

Einen kleinen Trick, wie ihr die Insekten, die eigentlich nachtaktiv sind auch am Tag fangen könnt, haben wir für euch ebenfalls parat. Weitere grundsätzliche Tipps zum Sammeln der Palmenkäfer gibt's hier:

1 0 Mehr zum Thema Animal Crossing - Im August werdet ihr mit Insekten zum Sterni-Millionär

Aufteilung in die Halbkugeln: Zu Beginn des Spiels könnt ihr auswählen, auf welcher Halbkugel ihr spielen wollt. Damit ändern sich nicht nur die Jahreszeiten sondern auch die verfügbaren Fische, Insekten und Meerestiere sind von der Auswahl beeinflusst. Deshalb listen wir für euch beide Halbkugeln auf.

Diese Insekten könnt ihr nur noch bis Ende August fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Insekt Giraffenhirschkäfer Preis: 12000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Bäumen Allotopus rosenbergi Preis: 12000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Palmen Herkuleskäfer Preis: 12000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Palmen Atlaskäfer Preis: 8000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Palmen Cyclommatus Preis: 8000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Palmen Elefantenkäfer Preis: 8000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Palmen Prachtkäfer Preis: 2400

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: auf Baumstümpfen Sägezahn-Hirschkäfer Preis: 2000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: an Bäumen Nashornkäfer Preis: 1350

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Bäumen Hirschkäfer Preis: 1000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: an Bäumen Blaurüsselkäfer Preis: 800

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: auf Baumstümpfen Abendzikade Preis: 550

Uhrzeit: 4-8 Uhr, 16-19 Uhr

Wo: an Bäumen Riesenzikade Preis: 500

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Wo: an Bäumen Hyalessa-Zikade Preis: 300

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Wo: an Bäumen Kolibrifalter Preis: 300

Uhrzeit: 4-19 Uhr

Wo: fliegt über die Insel Japan-Schillerfalter Preis: 300

Uhrzeit: 8-17

Wo: fliegt über die Insel Braunzikade Preis: 250

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Wo: an Bäumen Japan-Rosenkäfer Preis: 200

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: an Bäumen Zikardenlarvenhaut Preis: 10

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: an Bäumen

Diese Insekten könnt ihr nur noch bis Ende August fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Insekt Troides Brookiana Preis: 2500

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Wo: fliegt über die Insel Wasserjungfer Preis: 500

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: fliegt über die Insel Mistkäfer Preis: 300

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: am Boden

6 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Insekten mit Preis & Fundort (August-Update)

Diese Fische könnt ihr nur noch bis Ende August fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Fisch Napoleonfisch Preis: 10000

Uhrzeit: 4-21 Uhr

Wo: Meer Schlangenkopf Preis: 5500

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Wo: Teich Kalmar Preis: 500

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Killifisch Preis: 300

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Teich Frosch Preis: 120

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Teich

Diese Fische könnt ihr nur noch bis Ende August fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Fisch Kugelfisch Preis: 5000

Uhrzeit: 21-4 Uhr

Wo: Meer Stint Preis: 400

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Fluss

2 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Fische mit Preis & Fundort (August-Update)

Diese Meerestiere könnt ihr nur noch bis Ende August fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Meerestier Vampirtintenfisch Preis: 10.000

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: groß Seeananas Preis: 1.500

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: klein

Diese Meerestiere könnt ihr nur noch bis Ende August fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Meerestier Scotoplanes Preis: 10.000

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: mittel Gießkannenschwamm Preis: 5.000

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Pazifik-Taschenkrebs Preis: 1.900

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Botan-Garnele Preis: 1.400

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: klein Auster Preis: 1.100

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel

2 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Meerestiere mit Preis (August-Update)

Das sind alle Fische, Insekten und Meerestiere, die ihr bis zum 31. August fangen solltet. Wenn ihr das nicht macht, werdet ihr mehrere Monate warten müssen, um sie erneut fangen zu können.

Habt ihr schon alle Palmenkäfer gefangen bevor sie bald weg sind? Wie sieht es aus mit den Fischen oder den Meerestieren, ist dort eure Sammlung so weit komplett?