Animal Crossing-Spieler fühlen sich von Tom Nook über den Tisch gezogen, wenn sie ihm Riesenbiester wie den Riemenfisch verkaufen

So sieht der Riemenfisch in AC New Horizons aus: Nicht gerade klein, aber kein Vergleich zum echten Look.

Die da oben wollen nicht, dass ihr es wisst, aber wir decken die Wahrheit trotzdem auf: Ihr werdet in Animal Crossing New Horizons massiv von Tom Nook über den Tisch gezogen. Der dreiste Ober-Kapitalist lässt euch die übelsten Riesenfische aus den Fluten ziehen und zahlt euch dafür nur einen verschwindend geringen Preis.

Das wird unter Fans gerade heiß diskutiert, insbesondere, wenn man sich ansieht, wie gigantisch die Riemenfische im echten Leben eigentlich aussehen.

"Wir werden abgezogen!" – Animal Crossing-Fans fordern mehr Geld von Tom Nook

Darum geht's: In Animal Crossing könnt ihr allerlei Getier aus dem Meer angeln, darunter auch garstige Tiefsee-Biester wie den Anglerfisch oder den Riemenfisch (auch wenn die eigentlich nur zum Sterben an die Oberfläche und Strände kommen, aber sei's drum). Der Riemenfisch fällt in New Horizons schon recht beachtlich aus, wirkt in echt aber nochmal eine ganze Ecke beeindruckender.

Dementsprechend dämmert es den Spieler*innen: Womöglich hat Tom Nook nicht nur unser Bestes im Sinn. Wenn wir ihm schon solche Kaventsmänner wie Riemenfische auftischen, müssten unsere Mühen doch eigentlich regelrecht fürstlich entlohnt werden. Aber Pustekuchen, wir bekommen von dem ollen Fiesling gerade einmal 9.000 Sternis für dieses Tiefsee-Monster.

Womöglich fangen wir einfach nur sehr junge Riemenfische in Animal Crossing: Zumindest wäre das eine Erklärung für die Größe und den geringen Preis des Getiers. Jedenfalls sind sich die Menschen in den Kommentaren allesamt einig: Tom Nook zahlt viel zu wenig für den Aufwand und die riesigen Viecher. Hier findet ihr die Preisliste für alle Fische in Animal Crossing New Horizons.

So bekommt ihr mehr Sternis: Verkauft euren Fang nicht einfach an Tom Nook wie blutige Anfänger, denn der Fiesling weiß eure Arbeit sowieso nicht zu schätzen und will euch unten halten.

Echte Kenner*innen bringen ihre Fische direkt zu CJ. Der zahlt euch nämlich nicht nur 9.000 Sternis wie Tom Nook, sondern stolze 13.500. Das ist zwar immer noch ein bisschen wenig, aber zumindest etwas angemessener.

Noch so eine Wahrheit, die sich keiner auszusprechen traut: Ohnehin ist Animal Crossing New Horizons ziemlich unrealistisch. Wir können uns also gigantische Viecher wie den Riemenfisch in die Taschen stopfen, aber wenn wir mehrere Muscheln auf einmal im Stapel transportieren wollen, hört der Spaß auf?

Wir prangeren das an! Natürlich nicht ganz ernsthaft, denn wenn das Spiel realistisch wäre, bräuchten wir vermutlich mehrere Spieler*innen, um den Riemenfisch überhaupt transportieren zu können ...