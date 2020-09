Animal Crossing startet dieses Wochenende zum letzten Mal das Insektenturnier

Draußen wird es langsam wieder herbstlicher und das gleiche passiert auch in Animal Crossing: New Horizons. In den kommenden Wochen werden in dem Spiel vor allem immer weniger Insekten auftauchen. Deshalb findet an diesem Wochenende jetzt zum letzten Mal das Insektikus-Turnier statt.

Ein letztes Mal Insektikus-Turnier für 2020

Wann findet das Turnier statt? Am kommenden Samstag, dem 26. September, wird euch ein letztes Mal Carlson besuchen. Das coole Chamäleon hat nicht nur einen Käfig und ein Zelt dabei, sondern veranstaltet auch das Insektikusturnier ab. Im Gegensatz zum Angelturnier findet diese nicht alle drei Monate sondern nur von Juni bis September statt.

Alles, was ihr zum Insektenturnier wissen müsst, und welche Tricks es gibt, hat GamePro für euch hier zusammengefasst:

Warum ihr es nicht verpassen solltet: Wer noch an gar keinem Insektikusturnier teilgenommen hat, der sollte das jetzt unbedingt nachholen. Denn das Fangen der Insekten auf Zeit bringt euch nicht nur Geld sondern auch besondere Belohnungen. So gibt es ein 13-teiliges Dekoset, das ihr nur über dieses Turnier bekommen könnt und deshalb nicht verpassen solltet.

Zudem bekommt ihr auch Pokale. Es ist jetzt also die letzte Chance noch einmal 300 Punkte durch das Fangen von Insekten zu erreichen, um den goldenen Pokal zu erhalten. Das Dekostück ist ebenfalls nur während des Turniers zu bekommen.

Aber auch wenn ihr schon alles gesammelt habt, gibt es einen Grund, trotzdem zu spielen. Denn für jedes der vier Turniere gibt es einen speziellen Stempel und ein paar Nook Meilen. Sammelt ihr diese Achievements, dann ist das kommende Turnier ein absolutes Muss. Ansonsten müsstet ihr entweder Zeitreisen ausnutzen oder auf dem normalem Weg ein gesamtes Jahr warten.

Für Animal Crossing war im September so gut wie nichts los gewesen. Es gab keine neuen Events und das Herbstupdate kommt auch wahrscheinlich erst im Oktober. Damit ihr in den kommenden Tagen weiterhin Spaß haben werdet mit dem Spiel, haben wir einige Ideen zusammengefasst, wie ihr die zeit überbrücken könnt:

Das Herbst-Update kommt zudem voraussichtlich mit einer sehr großen Neuerung: anbaubarem Gemüse. Für GamePro-Volontär Basti ist das auch genau das, worauf er sich am meisten freut.

Werdet ihr am Samstag noch einmal am Insekten-Turnier teilnehmen?