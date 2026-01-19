Anime-Fans finden nach 19 Jahren heraus, dass ein berühmter Charakter das gleiche Outfit trägt wie Mr. Bean und Spongebob

Obwohl das in Hinsicht so offensichtlich war, ist das jedem Fan der bestimmten Anime-Serie und den beiden legendären TV-Figuren nie aufgefallen.

Myki Trieu
19.01.2026 | 08:10 Uhr

Für diese drei Figuren braucht es keine große Menge an Fantasie, um die Gemeinsamkeit sofort zu sehen. (© Stephen Hillenburg Nickelodeon) Für diese drei Figuren braucht es keine große Menge an Fantasie, um die Gemeinsamkeit sofort zu sehen. (© Stephen Hillenburg / Nickelodeon)

Spongebob und Mr. Bean zählen bis heute zu den bekanntesten TV-Figuren aller Zeiten, die die Kindheit vieler von uns geprägt haben. Dabei ist bereits einigen Leuten eine ganz offensichtliche Gemeinsamkeit aufgefallen: die Kleidung. 

Was Fans von Animes und den beiden Charakteren nicht erwartet haben, ist, dass ein Schurke aus einem legendären Anime ebenfalls das gleiche Outfit trägt: Light Yagami aus Death Note.

Light Yagami teilt sich den Kleiderschrank scheinbar mit Mr. Bean und Spongebob

Ja, Light Yagami trägt den gleichen Anzug wie die beiden Kultfiguren aus den Fernsehserien: Eine braune Jacke, ein weißes Hemd mit roter Krawatte und eine dunkelbraune/schwarze Hose. Der einzige Unterschied? SpongeBob trägt eine kurze Hose und keine Jacke, während Mr. Bean und Yagami sich in der Hinsicht scheinbar den Kleiderschrank teilen.

Zum Vergleich könnt ihr euch die Kleidung aller drei Figuren hier ansehen:

Mr. Bean Spongebob Light Yagamis Outfit im Manga

Mr. Bean Mr. Beans Outfit ist sein Markenzeichen – genau wie bei Spongebob. (© Rowan Atkinson)

Spongebob Genau wie bei Mr. Bean trägt auch Spongebob recht markante Kleidung. (© Stephen Hillenburg / Nickelodeon)

Light Yagamis Outfit im Manga Yagami trägt sowohl im Manga als auch im Anime das gleiche Outfit. (© Tsugumi Oba, Takeshi Obata / Shueisha)

Für Fans ist das Amüsanteste an der Sache, dass es scheinbar purer Zufall ist. Denn es gibt keine Andeutungen, dass eine dieser drei Figuren von den anderen inspiriert worden ist. Spongebob und Mr. Bean tragen schließlich ihre Alltagskleidung und beim Outfit von Light Yagami handelt es sich um seine Schuluniform.

Fans machen Scherze über die versteckte Verbindung von Mr. Bean und dem Schurken

Nachdem der kuriose Fund von Light Yagamis und Mr. Beans Gemeinsamkeit auf X von User animextwts geteilt wurde, konnten sich einige Fans ein paar Scherze über eine "geheime Verbindung" der drei Figuren nicht verkneifen. 

Darunter gibt es Kommentare wie “Ich habe gehört, dass Mr. Bean Light Yagami in der Live-Action-Serie spielt.” (via User nerinahazuki) bis hin zu “Habt ihr beide jemals im gleichen Raum gesehen? Ich glaube nicht.” (via User _JoshuaChapman_).

Der größte Teil der Community fasst sich selbst jedoch an den Kopf und ist schockiert darüber, dass das erst 19 Jahre seit dem Release von Death Note aufgefallen ist.

Außerdem wird der gravierende Unterschied der drei Persönlichkeiten in den Kommentaren unter dem Beitrag scherzhaft kommentiert. Light Yagami will durch seine Taten die Welt von Verbrecher*innen befreien und tötet sie dabei mithilfe seines Death Note, wobei er etwas vom rechten Pfad abdriftet und sich dann als Gott sieht. 

SpongeBob und Mr. Bean zeigt einfach die witzigen Geschichten ihres Alltags oder ihres Berufslebens. Unterschiedlicher könnten die drei Kultfiguren – bis auf die Kleidung – also nicht sein.

Ist euch diese Gemeinsamkeit jemals aufgefallen und wie würdet ihr ein Cross-over dieser drei Serien finden?

