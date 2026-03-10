Dragon Ball erklärt offiziell, wieso Son Goku stärker ist als Vegeta

Son Gokus Einstellung ist der Grund für seine Stärke.

Seitdem Vegeta auf der Erde gelandet ist und Son Goku aufgesucht hat, sind die beiden Rivalen in Dragon Ball. Sie gehören zwar zur gleichen Truppe, doch die beiden Saiyajins versuchen immer stärker zu werden und übertreffen sich dabei ein ums andere Mal.

Die offizielle Seite von Dragon Ball hat 2022 in einem Interview den Psychologie-Professor Nobuyuki Ota von der Chubu-Universität gefragt, wieso Son Goku eigentlich der Stärkere von beiden ist. Da der Professor Experte für Rivalitäten ist, kann er ganz klar benennen, wieso Son Goku die Nase vorn hat.

Dragon Ball verrät, wieso Son Goku stärker ist

Beide Kontrahenten gehören der Saiyajin-Rasse an. Dieses Volk ist besonders aggressiv und aufs Kämpfen getrimmt. Deshalb können die Saiyajins sogenannte Super-Saiyajin-Stufen erreichen, die sie im Kampf stärker machen. Son Goku und Vegeta haben also die gleichen Voraussetzungen.

Wieso ist Son Goku dann stärker, wenn doch beide Saiyajins sind? Son Gokus Überlegenheit hat etwas mit der Einstellung der beiden zu tun. Vegeta sieht in Son Goku einen Kontrahenten und versucht, stärker als er zu werden. Son Goku denkt jedoch anders und versucht einfach allgemein, stärker zu werden:

Es ist jedoch unklar, ob diese beiden Krieger auf dieselbe Weise fühlen. Es scheint, dass Vegeta Goku als seinen Rivalen betrachtet, aber ich glaube, dass Goku nicht die Art von Mensch ist, der andere als seine Rivalen betrachtet. Gokus treibende Emotion ist nicht Konkurrenzdenken, sondern der intensive Wunsch, stärker zu werden.

Somit ist Vegeta so auf Son Goku fixiert, dass er sein Training nur auf Son Gokus Stärke limitiert, während sich Son Goku immer stärkere Gegner sucht. Vegeta kann also gar nicht stärker werden als Son Goku, da er sich immer nur ihn als Vorbild für seine Stärke nimmt.

Das dürfte auch der Grund sein, wieso Vegeta überhaupt zur Kooperation bereit ist, denn so kann er Son Gokus Fähigkeiten hautnah analysieren und sich so Strategien überlegen, um ihn zu übertreffen.

Ein Beispiel dafür ist die dritte Stufe des Super-Saiyajins. Der Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama hat nie offiziell bestätigt, wieso Vegeta den SSJ3 nie einsetzt. Doch wir können davon ausgehen, dass Vegeta anhand von Son Goku gesehen hat, wie viel Energie der SSJ3 benötigt und sich deshalb entschieden hat, ihn nicht einzusetzen.

Dadurch, dass Vegeta der Prinz der Saiyajins ist und sehr von sich selbst überzeugt ist, ist sein Ego durch Son Gokus Stärke geknickt. Deshalb hat er es bis in Dragon Ball Super nicht aufgegeben, Son Goku zu übertreffen.

Fallen euch noch weitere Gründe ein, wieso Son Goku stärker ist als Vegeta?