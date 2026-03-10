One Piece-Anime 2026: Releasetag, Episodenzahl und Streamingdienst – Ab dann könnt ihr Folge 1156 schauen

Der One Piece-Anime hat bald seine sechsmonatige Pause hinter sich und wird mit dem Start in einen neuen Arc in die nächste Season einsteigen. Damit wird One Piece auch nur noch in einer beschränkten Staffelform mit festgelegter Episodenanzahl erscheinen – wie fast alle anderen Anime-Serien.
Wann es mit der neuen Staffel losgeht, wie viele Episoden auf euch warten werden und wo es One Piece zu sehen gibt, erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten.
- Release und Streamingdienst
- Worum es im nächsten Arc gehen wird
- Episodenanzahl der nächsten Staffel und weshalb sie nun begrenzt ist
Release – Wann und wo erscheint die neue Staffel des One Piece-Animes?
- Releasetag: 5. April 2026
- Uhrzeit: Noch nicht bekannt*
- Synchro: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln
- Streamingdienst: Crunchyroll
*Sollte sich an der Ausstrahlungszeit nichts geändert haben, können wir wieder mit einem Release um 23 Uhr rechnen. Das muss allerdings noch bestätigt werden.
Mit der Rückkehr des One Piece-Animes am 5. April 2026 wird es vermutlich ein kurzes Recap zu den Ereignissen auf Egghead geben, bevor es so richtig mit dem Elban-Arc weitergeht.
Hier der Teaser-Trailer zum kommenden Arc:
Der nächste Arc im One Piece-Anime
Beim nächsten Arc im One Piece-Anime dreht sich alles um die Heimatinsel der Riesen-Krieger: Elban. Die Strohhüte hatten schon sehr früh zu Beginn ihrer Suche nach dem großen Schatz vorgehabt, die Riesen-Krieger Boogey und Woogey auf ihrer Heimatinsel zu besuchen.
Nach den Ereignissen auf Egghead verschlägt es die Strohhüte also endlich nach Elban, wo sie nicht nur mehr über König Haralds Tod, Rocks D. Xebec und Shanks erfahren, sondern einem ehemaligen Roger-Piraten sogar über den Weg laufen.
Episodenanzahl – Weshalb One Piece ab sofort nur eine festgelegte Episodenanzahl haben wird
Toei Animation hatte bereits vor der Pause angekündigt, dass der One Piece-Anime nach seiner Rückkehr nur noch eine begrenzte Anzahl an Episoden pro Jahr erhält – konkret 26 Folgen jährlich.
Ab der Rückkehr im April könnte zunächst nur etwa die Hälfte der Folgen wöchentlich erscheinen, bevor es eine kurze Saisonpause gibt. Die zweite Hälfte dürfte dann erst im Herbst beziehungsweise im dritten Quartal ausgestrahlt werden.
Der Grund für diese Änderung liegt vor allem am Manga von Eiichiro Oda. Mit der bisherigen Adaptionsgeschwindigkeit holte der Anime den Manga regelmäßig ein. Mit nur 26 Episoden pro Jahr stellt Toei sicher, dass Oda genügend Vorsprung hat und dem Anime weiterhin ausreichend Material zur Verfügung steht.
