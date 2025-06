"Kompletter Game Changer" - Animal Crossing: New Horizons lädt auf der Switch 2 so schnell, dass Fans sofort eine neue Insel erstellen wollen

Die Ladezeiten von Animal Crossing: New Horizon werden auf der Switch 2 massiv verkürzt.

Nintendos Cozy-Dauerbrenner Animal Crossing: New Horizons hat zum Release der Nintendo Switch 2 zwar kein dediziertes Upgrade oder eine Switch 2-Edition erhalten, profitiert aber dennoch von der Power der neuen Hardware. Ein Vergleichsvideo führt uns eindrucksvoll vor Augen, dass das Inselabenteuer die alte Nintendo Switch gerade in puncto Ladezeiten ziemlich alt aussehen lässt (via Nintendoeverything).

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 1 vs. Nintendo Switch 2

Der YouTube-Kanal "Mayor Mori" vergleicht im unteren Video New Horizons auf der alten Standard-Switch sowie auf der am 05. Juni veröffentlichten Nintendo Switch 2:

Besonders auffällig sind die Ladezeiten – und nun, ja: Es tut uns wirklich Leid, aber spätestens hier müssen wir uns eingestehen, dass die gute alte Standard-Nintendo Switch wirklich ausgedient hat.

Auf der Nintendo Switch 2 bootet das Spiel in unter einer Minute. Heißt konkret: Wenn ihr das Spiel startet, dann dauert es circa 40 Sekunden, bis das Spiel lädt und Melinda/Isabelle auf dem Bildschirm zu sehen ist. In 58 Sekunden verlässt eure Spielfigur das Haus und ihr könnt richtig mit dem Spielen loslegen.

Auf der Vorgängerkonsole vergehen hingegen eine Minute und 30 Sekunden, bis Melinda/Isabelle in ihrem Büro zu sehen ist. Bei Minute 01:53 verlässt der Hauptcharakter das Haus und das Spiel beginnt.

Somit könnt ihr auf der Nintendo Switch 2 fast eine Minute früher ins Spiel starten als auf der ersten Switch, das ist eine wirklich beeindruckende Verbesserung. Fans in den Kommentaren unter dem YouTube-Video feiern den Ladezeitenboost so sehr, dass sie nun überlegen, eine neue Insel zu starten. "Ein kompletter Game changer", schreibt eine Userin.

Auch in Sachen Performance tut sich auf der Switch 2 einiges. Circa ab Minute 3 im Video sprintet der Ersteller durch eine stark dekorierte Umgebung. Während das Spiel auf der Switch 1 hier stark lagt und unter Pop-ups leidet, läuft das Ganze auf der Switch 2 wesentlich flüssiger, komplett ohne Pop-ups.

Erst vor wenigen Tagen hat Nintendo einen neuen Patch für New Horizons veröffentlicht – der erste nach drei Jahren. Das Update bereitet den Inseltrip auf den Switch 2-Release vor und sorgt davor, dass das Zocken im Koop auf der Switch 1 und 2 problemlos möglich ist. Alle Infos zum Patch findet ihr in der oben verlinkten Übersicht.

Werdet ihr Animal Crossing: New Horizon auf der Nintendo Switch 2 zocken oder euch sogar eine neue Insel erstellen?