Anno 117 auf Metacritic: Das beste Ubisoft-Spiel des Jahres

Anno 117 legt einen richtig guten Start hin, hat aber auch noch Luft nach oben.

Anno zählt seit 1998 zu den beliebtesten Aufbaureihen in Deutschland und denken wir an Entwickler aus der Heimat, kommt sicher vielen zuerst der Name Blue Byte ins Gedächtnis.

Mit Anno 117: Pax Romana erscheint am kommenden Donnerstag der nächste Ableger für PC und zeitgleich auch für PS5 und Xbox Series X/S. Wie es der Name bereits verrät, geht's ab ins Römische Reich und schauen wir auf erste Tests auf Metacritic und Opencritic, könnt ihr euch wieder einige spaßige Nächte um die Ohren hauen.

So schneidet Anno 117 auf Metacritic und Opencritic ab

Mit beachtlichen 85 Punkten auf Metacritic und 84 Zählern auf Opencritic legt Anno 117 den bislang besten Start der Reihe hin. Mehr noch: Die Aufbaustrategie ist damit das bestbewertete Spiel von Ubisoft im aktuellen Kalenderjahr – noch vor Assassin's Creed Shadows und Rogue Prince of Persia.

28:30 Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden

Autoplay

Nachfolgend listen wir euch einige bekannte Spielemagazine auf, die Anno 117 bereits ausführlich getestet haben:

Magazin Wertung GameStar 86 GIGA 91 4P 90 PC Games 90 IGN Deutschland 80 IGN 90 Eurogamer Deutschland 80 Games.ch 92 PC Gamer 80 PlayStation Universe 75

Wichtige Infos zur Wertung von Anno 117

Holt ihr euch Anno 117 und habt zuvor den Vorgänger gespielt, solltet ihr euch über eines im Klaren sein: Ihr bekommt hier zunächst das Hauptspiel, das den über die Jahre erreichten immensen Umfang von Anno 1800 natürlich nicht erreicht. Auch ist bei einigen frischen Design-Entscheidungen noch immer Luft nach oben. So schreibt auch Kollege Fabiano von der GameStar in seinem Test:

"Ein weiteres grandioses Anno, das neue Schwerpunkte setzt und Freiheiten schenkt, aber noch nicht die Design-Höhen des Vorgängers erreicht."

Was ihr ebenfalls unbedingt beachten solltet: Die Wertungen beziehen sich überwiegend auf die PC-Version, die laut GameStar noch den ein oder anderen störenden Bug beinhaltet. Genannt werden Grafik-Glitches bis hin zu unlösbaren Quests.

Schauen wir auf die wenigen Wertungen für PS5 und Xbox Series X/S, kommen zudem weitere Probleme ans Licht. So schreibt die Seite PlayStation Universe: "Die PS5-Version leidet unter mittelmäßiger Grafik, einer schwer zu bedienenden Benutzeroberfläche und einer umständlichen Controller-Unterstützung."

Wann erscheint der GamePro-Test?

Da uns die Konsolenversion laut Ubisoft erst nahe zum Release erreichen sollte, war ursprünglich der Plan, einen Test der PC-Version samt Wertungstendenz zum Fall des Review-Embargo zu veröffentlichen.

Leider wird es dazu vorerst nicht kommen, da unser Tester krankheitsbedingt mehrere Wochen ausfällt bzw. ausgefallen ist. Wie es jetzt mit Anno 117 auf GamePro weitergeht, ist daher bis auf Weiteres unklar.

Euch, die bereits zum Release in den Aufbau-Hit einsteigen, wünschen wir aber ganz viel Spaß beim (Schön)Bauen und Planen.