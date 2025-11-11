Anno 117 auf Metacritic: Das beste Ubisoft-Spiel des Jahres

Fans der Aufbaureihe können aufatmen. Der Abstecher ins Römische Reich kommt in ersten Tests richtig gut an.

Dennis Müller
11.11.2025 | 09:40 Uhr

Anno 117 legt einen richtig guten Start hin, hat aber auch noch Luft nach oben.

Anno zählt seit 1998 zu den beliebtesten Aufbaureihen in Deutschland und denken wir an Entwickler aus der Heimat, kommt sicher vielen zuerst der Name Blue Byte ins Gedächtnis.

Mit Anno 117: Pax Romana erscheint am kommenden Donnerstag der nächste Ableger für PC und zeitgleich auch für PS5 und Xbox Series X/S. Wie es der Name bereits verrät, geht's ab ins Römische Reich und schauen wir auf erste Tests auf Metacritic und Opencritic, könnt ihr euch wieder einige spaßige Nächte um die Ohren hauen.

So schneidet Anno 117 auf Metacritic und Opencritic ab

Mit beachtlichen 85 Punkten auf Metacritic und 84 Zählern auf Opencritic legt Anno 117 den bislang besten Start der Reihe hin. Mehr noch: Die Aufbaustrategie ist damit das bestbewertete Spiel von Ubisoft im aktuellen Kalenderjahr – noch vor Assassin's Creed Shadows und Rogue Prince of Persia.

Video starten 28:30 Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden

Nachfolgend listen wir euch einige bekannte Spielemagazine auf, die Anno 117 bereits ausführlich getestet haben:

MagazinWertung
GameStar86
GIGA91
4P 90
PC Games90
IGN Deutschland80
IGN90
Eurogamer Deutschland80
Games.ch92
PC Gamer80
PlayStation Universe75

Wichtige Infos zur Wertung von Anno 117

Holt ihr euch Anno 117 und habt zuvor den Vorgänger gespielt, solltet ihr euch über eines im Klaren sein: Ihr bekommt hier zunächst das Hauptspiel, das den über die Jahre erreichten immensen Umfang von Anno 1800 natürlich nicht erreicht. Auch ist bei einigen frischen Design-Entscheidungen noch immer Luft nach oben. So schreibt auch Kollege Fabiano von der GameStar in seinem Test:

"Ein weiteres grandioses Anno, das neue Schwerpunkte setzt und Freiheiten schenkt, aber noch nicht die Design-Höhen des Vorgängers erreicht."

Zum Test der Gamestar
Anno 117 im Test: Es könnte tatsächlich das beste Anno aller Zeiten werden, aber mit Betonung auf »könnte« und »werden«
von Fabiano Uslenghi
Anno 117 im Test: Es könnte tatsächlich das beste Anno aller Zeiten werden, aber mit Betonung auf »könnte« und »werden«

Was ihr ebenfalls unbedingt beachten solltet: Die Wertungen beziehen sich überwiegend auf die PC-Version, die laut GameStar noch den ein oder anderen störenden Bug beinhaltet. Genannt werden Grafik-Glitches bis hin zu unlösbaren Quests.

Schauen wir auf die wenigen Wertungen für PS5 und Xbox Series X/S, kommen zudem weitere Probleme ans Licht. So schreibt die Seite PlayStation Universe: "Die PS5-Version leidet unter mittelmäßiger Grafik, einer schwer zu bedienenden Benutzeroberfläche und einer umständlichen Controller-Unterstützung."

Wann erscheint der GamePro-Test?

Da uns die Konsolenversion laut Ubisoft erst nahe zum Release erreichen sollte, war ursprünglich der Plan, einen Test der PC-Version samt Wertungstendenz zum Fall des Review-Embargo zu veröffentlichen.

Leider wird es dazu vorerst nicht kommen, da unser Tester krankheitsbedingt mehrere Wochen ausfällt bzw. ausgefallen ist. Wie es jetzt mit Anno 117 auf GamePro weitergeht, ist daher bis auf Weiteres unklar.

Euch, die bereits zum Release in den Aufbau-Hit einsteigen, wünschen wir aber ganz viel Spaß beim (Schön)Bauen und Planen.

Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana

Genre: Strategie

Release: 13.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

