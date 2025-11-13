Läuft gerade Anno 117: Nur ein Anno 1800 mit Rom-Skin?
Anno 117: Nur ein Anno 1800 mit Rom-Skin?

3 Aufrufe

Anno 117: Nur ein Anno 1800 mit Rom-Skin?

Lea Herfurtner, Michael Graf
13.11.2025 | 14:30 Uhr

Zum Release von Anno 117 nehmen wir uns zwei volle Stunden Zeit für einen Deep Dive ins Römische Setting. Ist das Spiel historisch korrekt? Oder ist es nur Anno 1800 mit einer Toga?

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
- Zum Artikel samt Podcast-Version
- Alle Folgen des GameStar Podcasts
- GameStar Podcast bei Apple Podcasts
- GameStar Podcast bei Spotify
- GameStar Podcast bei Podcast Addict

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden Video starten   28:30

vor einer Woche

Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden
Anno 117: Nur ein Anno 1800 mit Rom-Skin? Video starten   2:02:36

vor 4 Tagen

Anno 117: Nur ein Anno 1800 mit Rom-Skin?
Anno 117 kommt! Wir wissen viel mehr, als der Trailer verrät Video starten   1     2   1:24:07

10.06.2024

Anno 117 kommt! Wir wissen viel mehr, als der Trailer verrät
Anno 117 in 12 Minuten erklärt: Das solltet ihr über das Aufbauspiel vor Release wissen Video starten   4     1   12:05

vor 4 Wochen

Anno 117 in 12 Minuten erklärt: Das solltet ihr über das Aufbauspiel vor Release wissen
Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana

Genre: Strategie

Release: 13.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Die beste Superhelden-Story seit Jahren gibts nicht im Kino, sondern bei Dispatch! Video starten   19:03

vor 3 Wochen

Die beste Superhelden-Story seit Jahren gibt's nicht im Kino, sondern bei Dispatch!
So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen! Video starten   1   10:40

vor 3 Tagen

So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen!
ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden Video starten   1:06:34

vor 2 Tagen

ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden
Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick Video starten   2:45

vor 5 Tagen

Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick
Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor Video starten   4     7:31

vor 3 Tagen

Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor
One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi Video starten   1:06

18.09.2025

One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden Video starten   1:06:34

vor 2 Tagen

ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden
Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor Video starten   4     7:31

vor 3 Tagen

Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor
So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen! Video starten   1   10:40

vor 3 Tagen

So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen!
Solo Leveling: Karma zeigt erstes Gameplay zum Spiel und Jinwoo mit seiner mächtigen Schattenarmee Video starten   1:16

vor 3 Tagen

Solo Leveling: Karma zeigt erstes Gameplay zum Spiel und Jinwoo mit seiner mächtigen Schattenarmee
Solo Leveling: Karma zeigt Jinwoo als Teenager und seine gesamte tragische Geschichte im neuen Opening Video starten   1:39

vor 4 Tagen

Solo Leveling: Karma zeigt Jinwoo als Teenager und seine gesamte tragische Geschichte im neuen Opening
Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile Video starten   1   1:02

vor 4 Tagen

Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile
Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen Video starten   1:35

vor 4 Tagen

Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen
Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders Video starten   13:06

vor 4 Tagen

Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders
Jujutsu Kaisen: Execution - Neuer Kinofilm gibt euch Vorgeschmack auf Staffel 3 und den Kampf zwischen Yuta und Yuji Video starten   1:05

vor 4 Tagen

Jujutsu Kaisen: Execution - Neuer Kinofilm gibt euch Vorgeschmack auf Staffel 3 und den Kampf zwischen Yuta und Yuji
Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen Video starten   2:38

vor 4 Tagen

Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen
Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim Video starten   4     10:34

vor 4 Tagen

Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim
Anno 117: Nur ein Anno 1800 mit Rom-Skin? Video starten   2:02:36

vor 4 Tagen

Anno 117: Nur ein Anno 1800 mit Rom-Skin?
mehr anzeigen