Anthem-Abstürze - Sony gibt PS4-Spielern angeblich Geld zurück

Anthem bleibt offenbar ein Sorgenkind: Aktuell beklagen viele Spieler, dass ihre Konsolen abstürzen. Anthem sorge dafür, dass sich sowohl PS4 als auch Xbox One in etwa so verhalten, als hätte jemand einfach das Stromkabel gezogen. Darum fürchten manche Fans um ihre Konsolen und fordern ihr Geld zurück. Was bei Sony angeblich auch geklappt haben soll.

Anthem lässt offenbar PS4 & Xbox One abstürzen, Fans machen sich Sorgen

Was ist das Problem? Im Netz häufen sich gerade die Meldungen und Kommentare, dass Anthem PS4 und Xbox One abstürzen lässt. Und zwar komplett: Nichts geht mehr, die Konsolen sollen sogar teilweise für einige Minuten nicht wieder angeschaltet werden können.

Fans fürchten um ihre Hardware: Gehen die Geräte wieder an, erscheint in den meisten Fällen wohl ein klassischer Blue Screen und anschließend muss eine System- und Datenträger-Überprüfung absolviert werden. Ganz so, als hätte jemand mitten im Spiel den Stromstecker gezogen.

PS4-Spieler bekommen angeblich Geld von Sony zurück

In diversen Foren wird nun natürlich entsprechend hitzig debattiert, was es mit den Abstürzen auf sich hat. Viele Spieler scheinen ihre Konsolen nicht aufs Spiel setzen zu wollen und warten lieber, bis der Fehler von den Verantwortlichen behoben wird.

Andere Spieler fordern direkt ihr Geld zurück. Anthem sei ganz offensichtlich ein fehlerhaftes Produkt. Es könne nicht wie angepriesen gespielt werden, sondern sorge stattdessen sogar noch dafür, dass die Konsole abstürzt.

Mit unterschiedlichen Ergebnissen: Während ziemliche viele PS4-Nutzer auf Reddit davon berichten, kein Glück beim Sony-Support gehabt zu haben, sagen andere das genaue Gegenteil.

Reddit-Nutzer SoundAndFury87 schreibt zum Beispiel, Sony sei das Problem bekannt und biete eine vollständige Rückerstattung an. Das Ganze habe ihn lediglich 5 Minuten gekostet und sei kein Problem gewesen.

Bluetidepro gehört offenbar zu den wenigen Glücklichen, die ebenfalls eine Rückerstattung von Sony bekommen konnten. Er habe unter anderem darauf hingewiesen, dass er sich um seine PS4 sorge und alle anderen Titel einwandfrei funktionieren.

Wir haben bei Sony nachgefragt, ob an der Anthem-Rückerstattung etwas dran ist.

Wie sind eure Erfahrungen, habt ihr versucht, euer Geld für Anthem zurück zu bekommen?

