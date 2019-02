Anthem-Spieler macht gerade offenbar ein fieser Matchmaking-Bug zu schaffen. Auf Twitter raten Spieler dazu, aktuell nicht die Quickplay-Funktion des Shared World-Shooters zu nutzen - ansonsten könnte es passieren, dass ihr als Low-Level-Spieler nicht nur gespoilert werdet, sondern auch mächtig eins auf die Rübe bekommt.

Was steckt hinter dem Bug? Auf Twitter macht gerade ein Video des Streamers A_Seagull die Runde. Darin wird ein Freelancer auf Level 3 einfach in die allerletzte Mission von Anthem befördert, die er logischerweise zuvor noch gar nicht gespielt haben kann.

Wie kann das denn passieren? Durch die Quickplay-, also Schnellspiel-Funktion. Hier werden wir über das Missions-Auswahlmenü in eine zufällige Mission geschickt und einem Team zugeordnet, das gerade einen Platz für einen weiteren Spieler frei hat. Und offenbar wird hier in einigen Fällen der Spielerfortschritt komplett ignoriert.

Spieler warnen nun natürlich vor Spoilern. Es wird davon abgeraten, aktuell die Schnellspielfunktion zu nutzen. Falls euch der Bug doch erwischen sollte, dann solltet ihr das Spiel sofort wieder verlassen.

Auf Twitter sammeln sich zahlreiche Tweets, in denen Fans sowohl entrüstet als auch humorvoll auf den Bug reagieren. "Das klingt verdammt dämlich", schreibt etwa ein User. "Die beste Art und Weise für einen Speedrun", scherzt ein anderer.

Im unteren Video seht ihr, wie ein Level 3-Spieler in der Endmission von Anthem mitmischt.

Don't use quickplay if you're new to Anthem. It can backfill you into the final mission of the story and spoil. This level 3 got in my mission. He ended up leaving, but a lvl 2 backfilled 5~ mins later and didn't.



(no spoilers in clip)https://t.co/2vBL2qT6qU