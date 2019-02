Schon seit ein paar Tagen ist der Loot-Shooter Anthem für alle 10 Stunden lang spielbar, die eine Xbox One oder einen PC und EA Early Access besitzen. Und während das Spiel insbesondere optisch durch die Bank weg beeindruckt, gibt es in Sachen Gameplay von den Spielern bislang gemischtes Feedback.

Producer Mike Gamble hat sich dazu jetzt auf Twitter geäußert. Wie bei vielen Spielen üblich, soll es auch für Anthem einen Day 1-Patch geben, der viele Probleme, die im Laufe der Betas und EA Early Access auftraten, beheben soll.

A few bugs which are improved in Day 1 (thread)

1. Getting shot by invisible people. This is streaming related. Especially on slower/full hard drives. Patch makes it much better.