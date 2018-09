Anthem - Demo des Koop-Shooters startet im Februar

Während des Anthem-Panels auf der PAX West 2018 gab es jede Menge neue Informationen zu BioWares neuem Koop-Shooter. Unter anderem verriet das Studio, wann die bereits angekündigte Demo ihren Weg auf PS4, Xbox One und PC finden wird.

Am dem 1. Februar 2019 fällt der Startschuss für die Testphase von Anthem - zumindest für diejenigen, die Mitglieder bei EA Access sind oder das Spiel vorbestellt haben. Ob und wann alle anderen Zugriff auf die Demo haben, wurde nicht erwähnt. In Anbetracht der Tatsache, dass Anthem bereits drei Wochen später erscheint, fällt der potenzielle zeitliche Rahmen für eine öffentliche Testphase recht kurz aus.

Agent Missions, World Events & Dschungellandschaften

Das erwartet uns in der Open World von Anthem

Was stecht in der Anthem-Demo? Diese Frage wurde während des Panels nicht beantwortet. Sowohl bezüglich des Umfangs als auch des Inhalts hielt sich BioWare bedeckt. Allerdings erklärte das Studio in eine Pre-Briefing zum Panel, dass es bis zum Release der Demo Alphas oder Betas geben könnte, um Server oder bestimmte Features zu testen.

Wir hatten vor dem Panel die Gelegenheit, mit Lead Producer Mike Gamble zu sprechen. Er verriet uns unter anderem mehr darüber, wie BioWare eine persönliche Geschichte mit Koop-Gameplay verbinden möchte.