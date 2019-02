Anthem - Producer beruhigt Fans, die sich um BioWare sorgen

Anthem liefert zwar ein unterhaltsames Grundgerüst, aber viele Elemente des Loot-Shooters enttäuschen. Die Reviews fallen dementsprechend alle eher durchwachsen aus. BioWare landet also leider nicht den erhofften Hit. Darum sorgen sich viele Fans jetzt um das Entwicklerstudio und um dessen Zukunft.

Aber laut Anthem-Producer Michael Gamble müssen sich die Fans keine Sorgen machen: Es gebe viele Spieler, die den Titel spielen, vielfältige Verbesserungen sowie Erweiterungen seien geplant und BioWare erhalte großartige Unterstützung.

Der Dragon Age- und Mass Effect-Entwickler gehört zu Electronic Arts. Viele Fans fürchten, dass der Publisher das Entwicklerstudio einfach schließen könnte, wenn der erhoffte Erfolg und damit der Umsatz ausbleibt.

Anthem stellt nach Mass Effect: Andromeda nun schon den zweiten BioWare-Titel dar, der zum Launch mit negativen Stimmen und technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Die Mass Effect-Reihe wurde anschließend vorerst auf Eis gelegt, soll aber trotzdem noch fortgesetzt werden.

In mindestens einem Insider-Bericht von Anfang 2018 war davon die Rede, dass BioWare unter massivem Druck stehe. Die Zukunft des Studios würde davon abhängen, wie erfolgreich Anthem wird.

Der Anthem-Producer Michael Gamble hat bereits in diversen Interviews gebetsmühlenartig wiederholt, dass BioWares Zukunft nicht von Anthem abhängig sei. Dabei bleibt es auch jetzt.

Auf Twitter antwortet er fleißig besorgten Fans, die fürchten, EA werde BioWare jetzt schließen.

Ein Fan schreibt, er mache sich gerade wirklich ziemlich Sorgen, er hoffe, dass EA nicht die Axt anlege und dass er Anthem mag.

Don’t worry about us. We got lots of work to do, but you aren’t the only one who likes anthem.