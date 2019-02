Anthem - Probleme waren laut Insider schon 2018 abzusehen

Anthem sollte so etwas wie BioWares Rettung werden, eine Art Rehabilitation nach dem durchwachsen aufgefassten Mass Effect: Andromeda. Aber das ist dem Spiel beziehungsweise dessen Entwicklern offenbar nicht gelungen, zumindest noch nicht.

Der Service-Game-Aspekt sorgt dafür, dass sich noch viel ändern kann. Darauf hoffen viele Fans auch, Baustellen gibt es zur Genüge. Aber diese Probleme von Anthem haben sich womöglich schon vor über einem Jahr abgezeichnet.

Bereits im Januar 2018 hatte Autor Jason Schreier von Kotaku einen Bericht veröffentlicht, in dem es um die turbulente Entwicklung Anthems ging.

Jetzt erinnert er noch einmal daran und hebt insbesondere zwei Passagen hervor. Diese könnten zumindest teilweise dabei helfen, zu verstehen, wieso Anthem so geworden ist, wie es ist.

I know a lot of people have been wondering how Anthem turned out the way it did, and I do think there's a big story to be told there, but also, you should all go back and read this piece I published in January 2018: https://t.co/QgtkuyTPxb pic.twitter.com/SlfAyIcyhd