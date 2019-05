Fans erklären Anthem für tot, aber Bioware gibt nicht auf

Anthem bereitet im Moment offenbar sowohl den Spielern als auch den Entwicklern Kopfzerbrechen: Die Technik- und Design-Probleme existieren zum Großteil immer noch. Es fehlt an Endgame-Content und das Loot-System sorgt für zusätzliche Frustration bei einigen Fans. Viele von ihnen machen ihrem Unmut im Netz Luft. Auf Reddit heißt es zum Beispiel beinahe einstimmig, das Spiel sei schlicht und ergreifend tot. Bioware solle das endlich einsehen. Aber der Entwickler denkt offenbar gar nicht daran und gelobt weiterhin Besserung.

Sinkende Spielerzahlen beeinträchtigen Matchmaking: Wie unter anderem ein Forbes-Bericht nahelegt, kämpft Anthem nicht nur mit den hinlänglich bekannten Technik- und Design-Schwierigkeiten, sondern mittlerweile auch mit sehr niedrigen Spielerzahlen.

Die sind offenbar so stark gesunken, dass das Matchmaking darunter leidet. Wer Pech hat, muss viele Aktivitäten mit hohem Schwierigkeitsgrad ganz allein bestreiten.

Dazu kommt die Zeitintensivität sowie das Loot-Scaling, was Spieler sowieso schon eher abschreckt und auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden spielen lässt.

Wenig Besserung in Sicht: Die lange Liste der Probleme von Anthem wird anschaulich in Reddit-Posts wie diesem – von denen es im Anthem-Subreddit eine ganze Menge gibt. Aber was wohl noch schwerer wiegt, ist die Kommunikation von Bioware, beziehungsweise das sich nichts ändert.

Bioware steht hinter dem Spiel. Trotz aller Kritik bleiben die Macher dabei: Anthem soll weiterhin verbessert und erweitert werden. Das Team sei zu hundert Prozent engagiert und freue sich darauf, den Fans zu zeigen, was man noch in petto habe.

Anthem bekommt neue Inhalte. Die Features, auf die die Community sehnsüchtig wartet, wurden zwar verschoben, sollen aber definitiv noch erscheinen. Neben Bugfixes und Verbesserungen erwarten euch auch neue Endgame-Inhalte, wie Bioware verspricht.

Kommunikation soll besser werden: Wie bereits mehrfach angekündigt, will Bioware auch an der Kommunikation mit den Fans arbeiten. Das heißt zum Beispiel auch, dass nicht zu früh Veröffentlichungs-Termine angekündigt werden, die dann nicht eingehalten werden könnten. Das Team wolle nicht zuviel versprechen, um weitere Enttäuschungen zu vermeiden.

Along with @BenIrvo and I, we've got a big team between Austin and Edmonton focused and motivated for improving the game. We appreciate your support and for being on this journey with us.