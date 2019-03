Update vom 28.03.2019

Die Aufgabe von Update 1.0.4 für Anthem war ja eigentlich, die gröbsten Probleme zu beheben, machte sie aber stellenweise noch schlimmer. Die Fans reagierten darauf gelinde gesagt verstimmt. Auf Reddit sorgte ein Thread aber für genug Aufmerksamkeit, dass Bioware nun einen Hotfix herausgebracht hat.

Auf Twitter gab Andrew Johnson von Electronic Arts bekannt, dass sich der Patch für den Patch zwei direkter Probleme annimmt, die den Spielern aufgefallen sind. Dass die Hälfte aller Items in Kisten allerdings durch Ember ersetzt wurden, wird dadurch nicht behoben.

Zumindest soll es jetzt wieder möglich sein, von besiegten Festungsbossen auf jeden Fall ein meisterhaftes Item zu bekommen. Außerdem landet jetzt kein Loot mehr direkt in eurem Inventar, der von euren Teammates aufgesammelt wurde.

The team has released a couple of server side fixes to address loot in 1.0.4:



1. You should now receive your guaranteed Masterwork items at the end of Strongholds.



2. You should now be able to pick up loot for yourselves, instead of it being picked up for you from a squad mate.