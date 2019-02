Apex Legends - Nessie-Easter Egg beschwört ein riesiges Monster

Wer Apex Legends spielt, ist auf der Map sicherlich schon einmal über einen kleinen grünen Plüschdino gestolpert. Wie Spieler jetzt herausgefunden haben, verbirgt sich hinter dem kleinen Monster ein witziges Easter Egg.

Die Plüschtiere sind nämlich eine Anspielung auf das Monster von Loch Ness. Wir erklären, was passiert, wenn ihr alle Nessies findet und zeigen euch ihre Fundorte auf der Map.

Was steckt hinter den grünen Monstern?

Titanfall-Spieler kennen sicher bereits Nessie. Bereits in den Levels des Originals sowie im Nachfolger konnten wir die kleinen Tiere finden - und so auch in Respawns Battle Royale-Shooter Apex Legends.

Was haben Spieler jetzt herausgefunden?

Findet 10 Nessies: Insgesamt sind auf der Map "King's Canyon" des Battle Royale-Spiels 10 Nessies versteckt. Findet ihr ein Plüsch-Monster, müsst ihr es abschießen. Erst dann schaltet ihr die restlichen 9 frei.

Fundorte aller Nessies auf der Map

Youtuber Miguel Lozada hat die Position aller Nessies in einer Karte zusammen getragen. Ihr müsst sie in einer bestimmten Reihenfolge abschießen, die ihr ebenfalls der Karte entnehmen könnt.

Arbeitet im Team! Alleine werdet ihr wohl kaum eine Chance haben, alle 10 vor Ende des Matches zu erschießen. Zumal ihr dabei nicht das Zeitliche segnen dürft.

Das passiert, wenn ihr alle 10 Nessies gefunden habt

Gelingt es euch alle 10 Nessies in einem Match abzuschießen, ohne zu sterben, dann erscheint ein riesiges Nessie-Monster im Wasser an der Grenze der Map. Im unteren Video könnt ihr es sehen.

Quelle