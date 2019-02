Wenn ihr ein Twitch Prime-Konto habt und Apex Legends spielt, könnt ihr euch ab sofort einen kostenlosen Skin und eine Hand voll Apex Packs, also Lootboxen, sichern. Das haben die Entwickler von Respawn Entertainment auf Twitter verkündet.

Bei dem Skin handelt es sich um das "Omega Point"-Outfit für den optimistischen Roboter Pathfinder. Die Seltenheitsstufe ist "Legendär", also violett. Ihr habt bis zum 18. April Zeit, das Paket für euch zu sichern.

Apex Legends is coming to Twitch Prime: link your account now and you’ll unlock five Apex Packs and the legendary Omega Point Pathfinder skin: https://t.co/8AlASmiDgT pic.twitter.com/DLhGrTrtyi