"Das wäre fantastisch": ARC Raiders-Spieler verzweifeln an der Menü-Führung - Fan zeigt, wie einfach es sein könnte

ARC Raiders ist ein echter Überraschungs-Hit.

ARC Raiders hat die Shooter-Welt im Sturm erobert und sich erfolgreich neben Größen wie Battlefield 6 und Call of Duty: Black Ops 7 behauptet. Während das Gameplay an der Oberfläche ziemlich spaßig ist, sorgen die Menüs immer wieder für Frust bei der Community.

Fan findet Lösung für Menü-Probleme

Was sind das für Probleme? In ARC Raiders kommen viele verschiedene Systeme zusammen, was mitunter dazu führt, dass die Menüs ganz schön überfrachtet sein können. Das hat vor allem mit dem Crafting zu tun.

Anders als in "klassischen" Shootern gibt es in ARC Raiders keine vorgefertigten Loadouts. Waffen, Munition und Ausrüstungsgegenstände müssen zuerst gefunden, gekauft oder hergestellt werden, was wiederum Materialien braucht. Diese können in der Spielwelt gefunden und aus anderen Gegenständen gewonnen werden.

Um ein simples Loadout zusammenzustellen, muss man also oft zwischen verschiedenen Menüs hin- und herspringen. So kann es sein, dass man für ein Item zwei verschiedene Ressourcen braucht, die man gerade nicht hat, aber theoretisch aus anderen Ressourcen herstellen könnte.

Nun muss man im Inventar gesammelte Items zerlegen, sie dann im Veredler zu neuen Materialien kombinieren und kann erst dann auf einer anderen Werkbank das gewünschte Item herstellen.

Wer viel spielt, muss auch viel craften und auf Dauer kann das Herumspringen in den Menüs ganz schön ermüdend werden. Aus diesem Grund ist die Menüführung auch eines der seit Release am meisten kritisierten Elemente in ARC Raiders.

Der Reddit-User "BlueJayGaming" sieht das offenbar ähnlich und hat sich aus diesem Grund überlegt, wie die Menüs verbessert werden könnten. In einem Post präsentiert er seinen Vorschlag:

Er erweitert das Crafting-Menü einfach um die Möglichkeit, benötigte Materialien direkt herzustellen, wenn die dafür benötigten Ressourcen in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen. In vielen Fällen wäre das eine sehr zeitsparende Option.

In den Kommentaren wird der Vorschlag gefeiert. Das ewige Gesuche in den verschachtelten Menüs sei einfach nervig und eigentlich wolle man ja nur schnellstmöglich ein Loadout zusammenstellen und zurück an die Oberfläche.

Es gibt auch noch weitere Vorschläge unter dem Post. Einige User meinen etwa, dass es auch möglich sein sollte, Gegenstände direkt in so einem Fenster zu zerlegen, um die benötigten Ressourcen zu erhalten. Auch Loadout-Vorlagen werden immer wieder gewünscht.

Was haltet ihr davon? Seid ihr von den Menüs in ARC Raiders genervt?