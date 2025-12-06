"Ich habe gerade nach einem Spiel geweint": ARC Raiders-Fan ist nach einem Match extrem frustriert, dann aber zu Tränen gerührt, weil die Community so freundlich ist

Nach ein paar frustrierenden Matches kochen bei diesem Raider die Emotionen etwas über.

06.12.2025 | 20:01 Uhr

In ARC Raiders stehen Interaktionen mit anderen Spieler*innen an der Tagesordnung. In ARC Raiders stehen Interaktionen mit anderen Spieler*innen an der Tagesordnung.

ARC Raiders ist aktuell ein echtes Multiplayer-Phänomen. Das Spiel ist so angelegt, dass es eine große Bandbreite an Interaktionen zwischen Spieler*innen hervorrufen kann. Ein Fan hat in kurzer Zeit beide Extreme erlebt und wurde am Ende richtig emotional.

Von Frust zu Freude in wenigen Minuten

Extraction-Shooter wie ARC Raiders können an schlechten Tagen richtig frustrierend werden. Im Grunde gibt es nichts, das verhindert, dass man gleich mehrere Matches in Folge alles verliert, was man vorher mühsam gesammelt hat.

Video starten 1:06:34 ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden

Genau das macht es aber eben auch so befriedigend, wenn Matches dann doch gut enden und man mit einer ganzen Wagenladung voll hochwertigem Loot die Rückreise antritt. In ARC Raiders kommt dann auch noch die soziale Komponente dazu.

Anders als beispielsweise in Hunt: Showdown oder anderen Genre-Vertretern, ist PvP im neuen Spiel der The-Finals-Macher*innen von Embark nur eine Option. Es ist auch möglich, sich mit fremden Raidern zusammenzutun oder sich einfach aus dem Weg zu gehen.

Welche Situationen dabei entstehen können, hat kürzlich der Reddit-Nutzer "DashingMustashing" erlebt. In einem Post erzählt er, dass er nach einem langen, anstrengenden Tag nur ein paar schnelle Runden in ARC Raiders verbringen wollte.

Im ersten Match wurde er fast direkt von einem anderen Raider erledigt und hat ein starkes Loadout verloren. Im zweiten Match fand er sogar einen Blueprint, nur um dann wieder von einem anderen Raider erschossen zu werden.

Er war kurz davor, für den Tag aufzugeben, entschied sich dann aber dafür, eine letzte Runde mit einem Gratis-Loadout zu starten, um einfach ein bisschen zu looten. Und in dem Match erlebte er plötzlich die andere Seite der Community.

Erst traf er einen Raider, dem er sein Leid klagen konnte, nachdem er schon davon ausgegangen war, gleich wieder über den Haufen geschossen zu werden. Die beiden wünschen sich Glück und gehen ihrer Wege.

Danach merkt er, dass er auf der Karte eine offene Quest hat und begibt sich zum gesuchten Ort. Das Problem: Für die Quest muss man eine bestimmte Waffe mit ins Spiel bringen, die er natürlich nicht dabei hat.

Mehr zu ARC Raiders
Arc Raiders-Spieler zockt im Motel-Zimmer und schreit rum, dass er angeschossen wurde - ist dabei so überzeugend, dass er kurze Zeit später Besuch von echten Polizisten bekommt
von Stephan Zielke
Manche ARC Raiders-Spieler wünschen sich einen neuen, besonders harten Gegner auf allen Maps - andere haben jetzt schon Angst
von Jonas Herrmann
ARC Raiders-Fan verliert Loot im Wert von 200k auf den letzten Metern und warnt vor fiesem neuen Exploit, der euch auch treffen könnte
von Jonas Herrmann

In dem Moment taucht ein anderer Raider auf, der dieselbe Mission verfolgt und ihm nach einem kurzen Gespräch die Waffe überlässt. Einigermaßen zufrieden macht er sich auf den Weg zum Ausgang, nur um dort den Raider vom Anfang des Matches wiederzutreffen.

Sie unterhalten sich noch einmal und der andere schenkt ihm einfach einen Blueprint, weil er so einen schlechten Tag hatte. Am Ende, schreibt er weiter, hat er tatsächlich ein paar Tränen verdrückt, einfach, weil er sich so darüber gefreut hat, dass die Leute so nett zueinander sein können.

Was haltet ihr von der Geschichte? Habt ihr schon ähnliche Situationen in ARC Raiders oder anderen Spielen erlebt?

Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

