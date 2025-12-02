Disney Dreamlight Valley Cinderella-Update verbessert Dagoberts Laden und bringt Weihnachtsgeschenke mit

Diese Inhalte erwarten euch mit dem Cinderella-Update für Disney Dreamlight Valley.

Für Disney Dreamlight Valley erscheint am 10. Dezember das nächste kostenlose Update. Diesmal dreht sich alles um Cinderella, die als Nachbarin freigeschaltet werden kann. Nun hat Entwickler Gameloft verraten, was euch noch mit dem Patch erwartet.

Um Cinderella zu begrüßen, müsst ihr eine Quest mit der guten Fee bestreiten. Die hat die Prinzessin nämlich mit einem Kürbiszauberspruch in Sicherheit gebracht, um sie vor dem Vergessen zu schützen. Offenbar müsst ihr diesmal also keine 15.000 Dreamlight ausgeben, um einen Realm zu öffnen.

1:01 Disney Dreamlight Valley: Neuer Trailer enthüllt alle Charaktere der Erweiterung Wishblossom Ranch

Autoplay

Allerdings schaltet ihr die gute Fee erst im Verlauf der Haupthandlung frei, wenn ihr das vergessene Land erreicht. Falls ihr noch nicht so weit seid, könnt ihr euch damit schon einmal vorbereiten.

Habt ihr Cinderella als Nachbarin zu euch geholt, könnt ihr wie gewohnt ihre Freundschaft steigern und im Laufe ihrer Questreihe den namensgebenden Winterball in eurem Tal veranstalten.

Neuer Sternenpfad: Wie immer wird es auch einen neuen Starpath mit dem Titel “Winterliche Wärme” geben. Thematisch dreht sich diesmal alles um Schnee, Eis und Wintermode.

Auch ein besonderer Baby-Pegasus-Skin ist mit dabei. Die Tiere gibt es eigentlich nur mit der kostenpflichtigen Erweiterung "The Storybook Vale”. Hier kriegt ihr also die Chance, eine kostenlose Variante freizuschalten.

Neben diesen Gameplay-Inhalten hat Gameloft auch neue Komfort-Verbesserungen angekündigt. Allem voran wird Dagoberts Laden bald deutlich angenehmer zu nutzen sein.

Nachdem in diesem Jahr bereits das Kochmenü überarbeitet wurde, ist jetzt nämlich der Shop der geizigen Ente dran und bekommt neue Möglichkeiten zum Sortieren, Filtern und Suchen von Items.

Außerdem könnt ihr Items zukünftig wieder verkaufen und das sogar zum Einkaufspreis. Ihr macht also keine Verluste, wenn ihr euch verklickt habt oder einen Gegenstand einfach nicht mehr braucht.

Wie ihr auch ohne verkaufte Möbel immer genug Geld habt, erfahrt ihr in unserem Kürbis-Farming-Guide – sehr praktisch!

Events und Weihnachten

In den Wintermonaten wird es außerdem zwei Events geben, die ihr euch vormerken könnt. Wenn ihr euch zwischen dem 25. und 31. Dezember einloggt, bekommt ihr außerdem ein kleines Weihnachtsgeschenk.

Vom 17. bis 31. Dezember findet wiederholt “Die Gabe des Schenkens” statt. Wie gewohnt könnt ihr hier verpasste Belohnungen aus dem letzten Jahr nachholen. Es soll aber auch neue Items geben.

Vom 7. bis 28. Januar startet das “Schwebende Winterfest”. Dieses komplett neue Event orientiert sich, gemessen am Titel, vermutlich am “Schwebenden Spukfest”, das dieses Jahr erstmals stattfand. Wie schon zu Halloween erwarten euch wöchentliche Rätsel und Belohnungen.

Zu guter Letzt gibt es noch ein neues Multiplayer-Feature. Als DreamTeam könnt ihr euch noch leichter austauschen. Mehr dazu erfahrt ihr auf Seite 2!