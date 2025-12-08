One Piece: Das Ende des Egghead-Arcs im Anime steht fest und das ist der Termin

Die Egghead-Arc kommt zum Ende und der Kampf mit den Fünf Weisen wird erst einmal unterbrochen! (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der One Piece-Anime erreicht aktuell seinen großen Höhepunkt im Egghead-Arc. Fans können sich darauf einstellen, dass sich der Arc seinem Ende nähert und der Anime schon bald in die angekündigte Pause geht.

Wieviele Folgen im Egghead-Arc noch auf euch warten und wann sie genau erscheinen, verraten wir euch in den nächsten Abschnitten.

0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Autoplay

So viele Anime-Episoden kommen noch auf euch zu

Insider*in Pewpiece hat in einem neuen Beitrag auf X bereits verraten, wann Fans die letzten Episoden des Egghead-Arcs erwarten können – inklusive Episodentitel!

Pewpiece geht davon aus, dass der Anime künftig jeweils ein bis zwei Kapitel aus dem Manga adaptieren wird. Demnach erscheinen die nächsten Episoden an den folgenden Tagen:

Am 14. Dezember 2025: Episode 1153: Das Auf und Ab der Zeitalter! Das Königshaki, das Ruffy den Weg weist!

Episode 1153: Das Auf und Ab der Zeitalter! Das Königshaki, das Ruffy den Weg weist! Am 21. Dezember 2025: Episode 1154: Die Wahrheit hinter dem geheimen Plan: Vegapunks Siegeserklärung!

Episode 1154: Die Wahrheit hinter dem geheimen Plan: Vegapunks Siegeserklärung! Am 28. Dezember 2025: Episode 1155: Endlich der versprochene Horizont, auf dem Weg zum lang ersehnten Elban!

Anmerkung: Die Epsisodennamen haben wir frei ins Deutsche übersetzt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Sollte sich Pewpieces Annahme bewahrheiten, so erscheint die letzte Anime-Episode von One Piece nur wenige Tage vor Jahresende. Nach dem Release von Episode 1155 legt der Anime erst einmal wieder eine längere Pause von drei Monaten ein, bevor es mit der nächsten Arc weitergeht!

Nächstes Ziel der Strohhüte: Elban!

Nach der dreimonatigen Pause steigt der One Piece-Anime im April 2026 in den Elban-Arc ein. An welchem Tag genau der Anime zurückkehren wird, ist noch unklar.

Nach den Ereignissen und den intensiven Kämpfen auf Egghead, verschlägt es die Strohhüte in das Heimatland der Riesen-Krieger*innen: Elban! Besonders Lysopp und Ruffy freuen sich darauf, endlich in der Heimat ihrer Freunde Boogey und Woogey vorbeizuschauen.

Im Laufe des Elban-Arcs werden Fans mehr zu Shanks Vergangenheit, dem God Valley-Vorfall und dem legendären Piraten Rocks D. Xebec erfahren – auch Loki und der mysteriöse göttliche Ritterorden haben ihren ersten Auftritt.

Eiichiro Oda wird also in der Elban-Arc so richtig Gas geben und viele der Mysterien und Geheimnisse in der Welt von One Piece lüften, die die Community schon seit Jahren beschäftigt.

Seid ihr schon gespannt auf den kommenden Elban-Arc und wie gefällt euch bisher die Egghead-Arc?