Arcane Season 2: Vorsicht vor Spoilern! Netflix-Leak hat auch die LoL-Serie erwischt

Chaos bei Netflix-Animationsserien: Auch Episoden der LoL-Serie Arcane wurden geleakt.

Wenn ihr auch schon so sehnsüchtig wie wir auf die zweite Staffel der Netflix-Serie Arcane wartet, müsst ihr jetzt stark sein. Die ersten fünf Episoden sind offenbar durch einen Leak im Netz gelandet und können auf unrechtmäßige Art und Weise bereits angesehen werden. Es soll sich dabei allerdings noch um eine unfertige, frühe Fassung der Folgen handeln. Vor Spoilern solltet ihr euch am besten trotzdem schon mal hüten. Aber Arcane ist nicht das einzige, was bei dem großen Netflix-Leak durchgesickert ist.

Achtung, die ersten 5 Folgen der zweiten Arcane-Staffel sind schon in Umlauf

Darum geht's: Offenbar ist es bei einer Firma, mit der Netflix für die Postproduktion zusammenarbeitet, zu einem Datenleck gekommen. Möglich ist auch, dass das Unternehmen gehackt wurde, offiziell ist nur die Rede davon, dass der Netflix-Partner "kompromittiert" worden sei.

1:31 Arcane: Staffel 2 - Erster Trailer zeigt wie es in der League of Legends-Serie weitergeht

Arcane Season 2 online: Durch diese Verkettung unglücklicher Umstände sei es dazu gekommen, dass einiges an Material von mehreren Netflix-Titeln online geleakt ist und bereits angesehen werden kann. Netflix selbst sagt, die eigenen Teams arbeiten aggressiv daran, das Videomaterial wieder offline nehmen zu lassen (via: What's on Netflix).

Passt auf Spoiler auf! Wie ihr wisst, vergisst das Internet nie. Das heißt, dass die Episoden jetzt auf jeden Fall im Umlauf sind und wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell verschwinden werden. Dementsprechend müsst ihr vor allem auf Social Media-Plattformen aufpassen, wenn ihr nichts über die zweite Staffel der Arcane-Serie wissen wollt, bevor sie erscheint.

Lohnt sich eh nicht: Nicht nur aus rechtlichen Gründen raten wir davon ab, sich vorab geleaktes Material zu Gemüte zu führen. Der unfertige Zustand der Folgen spiegelt auch nicht das Endergebnis wieder. Stattdessen solltet ihr also lieber warten, bis ihr die Serie in der Form sehen könnt, wie die Macher*innen sich das gedacht haben.

Wann kommt Arcane Staffel 2 offiziell? Im November 2024 ist es soweit. Einen genaueren Termin hat Netflix noch nicht verraten.

Das wurde noch geleakt: Arcane ist nicht die einzige betroffene Netflix-Produktion. Auch Spellbound, Terminator Zero, Plankton: The Movie, Jentry Chau vs. The Underworld, Ranma 1/2, Dan Da Dan und Fairly Odd Parents: A New Wish! hat es offenbar erwischt. Aber auch Releases, die nichts mit Netflix zu tun haben, sind offenbar geleakt worden. Dazu sollen Mononoke the Movie: Phantom in the Rain sowie Re:ZERO -Starting Life in Another World zählen.

Wie geht ihr mit Leaks um, wenn ihr sehnsüchtig auf eine Serie wartet? Meidet ihr Social Media wie Reddit und X komplett?