Arcane Staffel 2-Release: Start-Uhrzeit und Zeitplan aller Folgen in Deutschland

Wann erscheinen die neuen Folgen von Arcane? Hier findet ihr den Zeitplan.

Knapp drei Jahre mussten Arcane-Fans sich nach dem Release der ersten Staffel gedulden, jetzt geht die animierte Netflix-Serie endlich weiter. Staffel 2 hält sich dabei wieder an den Release-Rhythmus der ersten Season. Das heißt, ihr könnt nicht alle Folgen auf einmal gucken, stattdessen werden sie gestaffelt veröffentlicht. Wann ihr die Episoden schauen könnt, fassen wir hier zusammen.

Wo kann ich Arcane Staffel 2 schauen? Die Serie ist exklusiv auf Netflix mit einem kostenpflichtigen Abo verfügbar.

Wie viele Folgen hat Arcane Staffel 2? Insgesamt umfasst die zweite Season 9 Episoden.

Arcane Staffel 2 - Wann erscheinen die Folgen auf Netflix?

Akt 1:

Arcane Staffel 2 - Folge 1: Release am 9. November

Arcane Staffel 2 - Folge 2: Release am 9. November

Arcane Staffel 2 - Folge 3: Release am 9. November

Akt 2:

Arcane Staffel 2 - Folge 4: Release am 16. November

Arcane Staffel 2 - Folge 5: Release am 16. November

Arcane Staffel 2 - Folge 6: Release am 16. November

Akt 3:

Arcane Staffel 2 - Folge 7: Release am 23. November

Arcane Staffel 2 - Folge 8: Release am 23. November

Arcane Staffel 2 - Folge 9: Release am 23. November

Ab welcher Uhrzeit sind die Folgen jeweils verfügbar? Netflix veröffentlicht neue Inhalte standardmäßig um 9:00 Uhr morgens deutscher Zeit bei uns. Entsprechend dürften auch die neuen Arcane-Folgen jeweils zu dieser Zeit live gehen. Die drei Folgen jedes Aktes werden dabei gleichzeitig veröffentlicht.

Wollt ihr vorab noch einmal eine Zusammenfassung der Handlung der ersten Staffel, könnt ihr euch dieses Video anschauen:

4:34 Vor Arcane Staffel 2: Dieses Video fasst die Story von Staffel 1 noch einmal zusammen

Sprache, Länge der Folgen und weitere Infos zu Arcane Staffel 2

In welcher Sprache ist Arcane Staffel 2 verfügbar? Die Serie ist auf Netflix in 27 Sprachen verfügbar, unter anderem auch auf Deutsch und Englisch.

Die Serie ist auf Netflix in 27 Sprachen verfügbar, unter anderem auch auf Deutsch und Englisch. Wie lang sind die Episoden? Wie schon in Staffel 1 ist zu erwarten, dass die Folgen jeweils rund 40 Minuten gehen werden.

Was erwartet uns in Staffel 2? Die Trailer zur zweiten Season haben bereits einen Ausblick auf das gegeben, was uns erwarten wird. So scheint Staffel 2 tatsächlich direkt oder kurz nach dem Ende der ersten Season anzusetzen – also nach dem Angriff von Jinx auf den Rat von Piltover. Das dürfte auch dazu führen, dass der Konflikt zwischen Piltover und Zhaun endgültig eskaliert.

Daneben wurden bereits einige neue Charaktere angeteast, allen voran die werwolfartige Kreatur Warwick. Aber auch ein paar andere neue Gesichter waren in den Trailern zu sehen. Ob es sich dabei um komplett neue Charaktere oder LoL-Helden handelt, lässt sich noch nicht sicher sagen.

Bekommt Arcane eine dritte Staffel?

Nein, das haben die Macher*innen hinter der Serie bereits ausgeschlossen. Die zweite Staffel wird also gleichzeitig auch die letzte Staffel der Serie.

Das heißt aber keinesfalls, dass es keine weiteren Storys aus dem League of Legends-Universum in Zukunft geben wird. Die Geschichte um Piltover und Zhaun sowie die Schwestern Vi und Jinx dürfte hier aber ihr Ende finden.