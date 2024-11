Arcane Staffel 2-Finale hat vermutlich den großen Bösewicht der nächsten Serie gezeigt - das steckt hinter dem Raben mit den vielen Augen

Dieser Raben taucht wenige Sekunden in Arcane auf und deutet in der kurzen Zeit auf den nächsten Feind hin.

Es sind erst wenige Tage seit dem bombastischen Finale von Arcane vergangen, was weder offizielle Ankündigungen noch eine Welle von Theorien zurückhalten konnte. In diesem Zusammenhang möchten wir euch eine Theorie vorstellen, die sich aus einem kleinen, aber nicht unbedeutenden Detail aus dem Serienfinale von Arcane ableiten lässt.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel geht es um Inhalte aus dem Finale von Arcane sowie weitere Elemente aus der zweiten Staffel.

4:34 Vor Arcane Staffel 2: Dieses Video fasst die Story von Staffel 1 noch einmal zusammen

Autoplay

Noxus als nächste böse Partei mit LoL-Champ Swain an ihrer Spitze

Wenn ihr trotz des emotionalen Finales ein Auge fürs Detail vorweisen konntet, dürfte euch ein ungewöhnlicher Vogel nicht entgangen sein. Konkret sprechen wir über den Raben mit den vielen Augen, der euch nur bekannt vorkommen dürfte, wenn ihr das MOBA League of Legends beziehungsweise seine spielbaren Charaktere genauer kennt.

Der Rabe ist eine eindeutige Anspielung an den noxianischen Großgeneral Swain, der sich vom grausamen General zum nicht weniger fürchterlichen Herrscher hochgearbeitet hat.

Die Raben sind eine Erweiterung seiner magischen Fähigkeiten und ermöglichen ihm, durch ihre Augen zu sehen. Deswegen macht es auch komplett Sinn, dass Swain in den letzten Momenten von Arcane über seine Raben Mel beobachtet, die Tochter von der noxianischen Generalin (und frischen LoL-Heldin) Ambessa.

Nur wenige Momente später fliegt ebenjener Rabe fort und gesellt sich einer Flotte von Schiffen mit roten Segeln, die an die kriegerische Nation Noxus erinnern. Obwohl Jinx und Vi im Mittelpunkt von Arcane stehen, hat vor allem die zweite Staffel mit Ambessa immer wieder den potenziellen Konflikt mit Noxus thematisiert.

Dieser scheint beim Staffelfinale näher denn je – deswegen macht es auch Sinn, dass Swain als Herrscher der Nation in die Handlung der nächsten Serie involviert wird, die sich vermutlich um Noxus drehen wird.

Nachdem Swains Rabe Mel beobachtet, fliegt er zu Schiffen zurück, die verdächtig noxianisch aussehen.

Dass Noxus in einer weiteren League-of-Legends-Serie vorkommt, wurde in der Zwischenzeit bestätigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Während sich zukünftige Serien mit Demacia, Ionia und eben Noxus beschäftigen, wird nicht zwingend jede Region eine eigene Serie bekommen. Während wir gerne mehr Serien in der Qualität von Arcane zu Gesicht bekommen würden, macht die Verbindung mehrerer Regionen für eine einzelne Serie durchaus Sinn.

Noxus ist sowohl mit Demacia als auch mit Ionia verfeindet, sodass beide Konflikte in einer nächsten Serie – die sich seit einem Jahr in Entwicklung befinden soll – vorstellbar wären. Das würde genug Champions des Spiels die Chance geben, in der Serie vorzukommen.

Arcane hat sich zwar mit Vi und Jinx zwei interessante Protagonistinnen ausgesucht, sollte aber gleichzeitig auch bewiesen haben, dass die Welt von League of Legends definitiv einen tieferen Blick wert ist.

Welche Champions aus Noxus würdet ihr am liebsten in Serienform sehen?