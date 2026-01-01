Dieser archäologische Fund ist 3000 Jahre alt und sieht einfach mal wie das Angry Birds-Schwein aus

Die Schweine aus Angry Birds haben einen Look mit Wiedererkennungswert.

Zufälle gibt’s. Wir staunen nicht schlecht, als wir einen bestimmten archäologischen Fund aus China entdecken. Der Grund dafür ist etwa nicht, weil die Figur nach 3000 Jahren immer noch in gutem Zustand erhalten ist, sondern weil sie uns an eine ulkige Videospielfigur erinnert: und zwar an die grünen Schweine aus Angry Birds.

Niedliche Schweinefigur bei archäologischer Ausgrabungsstätte gefunden

Wir wollen euch die besagte Tonfigur natürlich nicht vorenthalten. Dieser Reddit-Beitrag zeigt die Figur in der frontalen Ansicht:

Niedlich, oder? Irgendwie hat die Vorstellung etwas, dass die Menschen vor 3000 Jahren bereits stilisierte Tiere als Skulpturen oder eben Figuren erschaffen haben. Weil Schweine bereits zu dieser Zeit in China als Haus- beziehungsweise Nutztiere gehalten wurden, haben Archäolog*innen bei anderen chinesischen Ausgrabungsstätten weitere Schweinefiguren entdeckt.

Diese waren im Gegensatz zu derjenigen auf dem Foto jedoch weniger stilisiert, sondern realistischer gehalten.

2:28 Angry Birds: Film - Kino-Trailer: Zeit wütend zu werden - Kino-Trailer: Zeit wütend zu werden

Mehr zum Fund

Das niedliche Tonschwein wurde im Jahr 2020 bei den Lianhe-Ruinen in der chinesischen Provinz Sichuan entdeckt. Dabei handelt es sich um eine von fünf wichtigen Ausgrabungsstätten, an denen Forschende seit 2019 arbeiten.

Das Tonschwein ist nicht der einzige oder gar der älteste Fund. Die Entdeckungen in den Lianhe-Ruinen sind bis zu 5000 Jahre alt. Das Schweinchen ist im Sanxingdui-Museum ausgestellt und der Star einiger Internet-Videos. Falls ihr es euch aus weiteren Perspektiven anschauen wollt, könnt ihr das also auch gemütlich von zu Hause aus tun.

In der Nähe der Lianhe-Ruinen gibt es darüber hinaus mit den Sanxingdui-Ruinen eine der wichtigsten Ausgrabungsstätten der Sichuan-Provinz. Dort wurden bereits über 10.000 Artefakte ausgegraben.

Ähnlichkeiten zu den Schweinen aus Angry Birds

Seitdem die Entdeckung publik wurde, haben schon zahlreiche Menschen die Beobachtung gemacht, dass das Tonschwein verdächtig ähnlich wie die grünen Schweine aus Angry Birds aussieht. Das dürfte an den niedlichen Glubschaugen und dem großen, stilisierten Rüssel liegen.

Dabei handelt es sich jedoch um einen Zufall. Die Entwickler*innen von Angry Birds dürften sich keine Inspiration vom archäologischen Fund geholt haben, da die Tonfigur erst im Jahr 2020 ausgegraben wurde. Angry Birds ist hingegen erstmals im Jahr 2009 für iOS und Android erschienen.

Seitdem sind zahlreiche weitere Spiele sowie zwei Filme zum Franchise erschienen. Ein dritter Kinofilm für das kommende Jahr 2026 wurde ebenfalls schon angekündigt.

Was haltet ihr von dem Fund und welche archäologischen Themen faszinieren euch besonders?