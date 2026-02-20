LEGO Animal Crossing: Neues Set kostet nur 3,99€ und hat Tom Nook als Minifigur dabei, der bisher deutlich teurer gehandelt wird

Im März erscheint ein neues LEGO-Set zu Animal Crossing.

Ein neues Klemmbaustein-Set für Animal Crossing-Fans erscheint am Horizont. Ein polnischer Online-Händler listet “Tom Nook und Ballon-Geschenk” bereits und hat auch Bilder veröffentlicht. Diesmal gibt es nur ein kleines Projekt mit 33 Teilen.

Das ist das neue Animal Crossing-Set

Mit LEGO Animal Crossing 30731 bekommt ihr den bekannten Tanuki als Minifigur. Außerdem enthält das kleine Set ein Stückchen Wiese und ein Ballon-Geschenk. Passend zum gierigen Geschäftsmann trägt er eine Sterni-Münze und ein kleines Artefakt-Teil ist ebenfalls mit dabei (via proshop.pl).

Was kostet der Spaß? Der Preis liegt bei 3,99 Euro.

Der Preis liegt bei 3,99 Euro. Wann erscheint es? Der Release ist am 01. März 2026.

Mit 33 Teilen bedeutet das einen Teilepreis von ungefähr 12 Cent, was eher auf der teuren Seite im LEGO-Vergleich zu verorten ist. Hier steht allerdings die Minifigur von Tom Nook im Vordergrund und die ist bisher ziemlich wertvoll.

Tom Nook wird damit deutlich leichter zu haben

Der Tanuki war bisher bereits im Set Nooks Laden und Sophies Haus enthalten, das mit regulär 75 Euro aber deutlich teurer ist. Die einzelne Minifigur wird dementsprechend für teils über 10 Euro gehandelt (via Bricklink).

Optische Unterschiede am Modell scheint es nicht zu geben. Das neue Set 30731 ist damit eine vergleichsweise günstige Möglichkeit, um den Marderhund als Figur in die eigene Sammlung aufzunehmen, falls ihr es spezifisch auf ihn abgesehen habt.

Insgesamt ist Tom Nook mit seinem Ballon das sechszehnte Set der Animal Crossing-Reihe des dänischen Spielzeugherstellers und reiht sich neben anderen Mini-Packs wie 30662 Monas Kürbisgärtchen ein.

Was denkt ihr: Gefällt euch das neue Mini-Set von LEGO Animal Crossing? Schreibt es uns gerne wie gewohnt unten in die Kommentarsektion!