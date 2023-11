Ark Survival Ascended erscheint heute auf Xbox - Was ist mit der PS5-Version?

Die Neuauflage von Ark startet endlich auf der Xbox.

Fans des Dino-Survivalhits Ark können auf dem PC bereits die Neuauflage Ark: Survival Ascended in der Unreal Engine 5 genießen. Auf den Konsolen müssen wir uns weiterhin gedulden, bis der Early Access startet, zumindest auf der PlayStation 5. Die Xbox-Version erscheint etwas überraschend heute, wie das Entwicklerteam von Wildcard auf X (ehemals Twitter) bekanntgab.

Ark-Entwickler verkündet spontan Xbox-Release

Eigentlich sollte Ark: Survival Ascended auf den Konsolen längst erschienen sein. Aufgrund von technischen Problemen beim Multiplayer wurde der Release auf Xbox Series X/S und PS5 aber verschoben. Nun wurde immerhin kurzfristig der Starttermin auf Xbox verkündet.

Wann erscheint Ark: Survival Ascended auf der Xbox? am 21. November 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit

Hinweis zum Serverstart: Damit der Launch auf der Xbox so glatt wie möglich läuft und wir Zeit für einen Preload haben, hat sich das Team von Wildcard ein paar Gedanken zu den Servern gemacht:

Um allen genug Zeit zu geben, das Spiel herunterzuladen, werden die neuen offiziellen Server erst ein paar Stunden nach dem Start online gehen. So wird sichergestellt, dass jeder eine faire Chance hat, dem Spiel beizutreten und Ark Survival Ascended zu erleben. Die neuen offiziellen Server werden auch mit Bonusraten online gehen (für eine gewisse Zeit), damit alle aufholen können.

In unserer großen Übersicht zu Ark: Survival Ascended erfahrt ihr mehr über Crossplay, Spielstand-Transfer und welche Neuerungen es im Vergleich zum Original Ark gibt. Außerdem haben wir erste hilfreiche Tipps für euch, die wir hier ebenfalls verlinkt haben:

Was ist mit der PlayStation 5-Version?

Auch dazu hat sich Studio Wildcard in dem X-Post geäußert. Eigentlich sollte das Remaster ebenfalls Ende November auf die PS5 kommen, allerdings müssen wir uns diesbezüglich noch länger gedulden. Das Entwicklerteam ist auf ein paar Probleme gestoßen, die mehr Zeit in Anspruch nehmen. Daher peilen sie nach aktuellem Stand einen Release für Anfang Dezember an. Ein genaues Datum nannten sie nicht.

2:18 Ark Survival Ascended: Gameplay-Trailer zum Remake des Dino-Survival-Spiels

Ark: Survival Ascended ist ein Neuauflage des Survivalspiels Ark: Survival Evolved, das vor allem grafische Verbesserungen bietet und alle Erweiterungen beinhaltet. Wie gehabt bekämpfen und zähmen wir darin Dinosaurier und bekommen es mit anderen Spieler*innen zu tun. Wer auf eine richtige Fortsetzung hofft, darf sich freuen: Wildcard arbeitet bereits an Ark 2, in dem auch Schauspieler Von Diesel eine Rolle spielt.