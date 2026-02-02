Arzt baut LEGO-Modelle mit Roboter zusammen, der eigentlich bei Operationen hilft - die größte Herausforderung sind ausgerechnet die Anleitungen

Ihr findet es schon frickelig, LEGO-Steine mit den Fingern zu hantieren? Dieser Chirurg kann das sogar mit einem Roboter.

Eleen Reinke
02.02.2026 | 18:32 Uhr

Der Roboter im linken Bild ist eigentlich für Chirurgie gedacht. Aber LEGO kann er auch. (Bild: Instagram.comdr_nange) Der Roboter im linken Bild ist eigentlich für Chirurgie gedacht. Aber LEGO kann er auch. (Bild: Instagram.com/dr_nange)

LEGO ist nicht nur ein spaßiges Hobby, sondern kann tatsächlich auch ein gutes Training für motorische Fähigkeiten sein. Das hat erst vor kurzem eine 85-jährige Oma bewiesen, die mit den Klemmbausteinsets ihren kaputten Daumen trainiert hat.

So ungewöhnlich wie dieser Arzt dürften aber die wenigsten ihre LEGO-Sets bauen. Er macht das nämlich einen Roboter, der eigentlich für Operationen benutzt wird.

LEGO-Sets mit Präzisionsroboter gebaut

Dr. James Nangeroni arbeitet als Chirurg in New Jersey und hat sich dort auf Operationen mit dem DaVinci Xi Chirurgie-Roboter spezialisiert. Sein Know-How mit dem Gerät nutzt er aber nicht nur im Operationssaal, sondern auch für LEGO.

Video starten 1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Auf seinem Instagram- und YouTube-Kanal teilt der Arzt nämlich auch Videos davon, wie er mit dem Präzisionsroboter LEGO-Sets zusammenbaut. Und das ist gar nicht mal so einfach. Allein das Umblättern einer Anleitungsseite mit den beiden kleinen Greifarmen des Roboters erfordert offensichtlich schon einiges an Feinarbeit.

Der Zusammenbau der LEGO-Sets ist also mehr als ein reines Gimmick und zeigt nicht nur das Können des Arztes, sondern dürfte zwischendrin auch ein gutes Training für tatsächliche Operationen sein.

Zu den Sets, die der Doktor auf diese Weise bereits zusammengebaut hat, gehören mehrere Star Wars-Figuren wie Darth Vader oder R2-D2, Formel 1-Autos, eine Iron Man-Figur und ein Blumenset. Besonders letzteres war wohl eine Herausforderung, da der Roboter aus Sicherheitsgründen nicht so viel Kraft einsetzen kann, wie bei den Technic-Teilen eigentlich nötig wäre.

Neben den kurzen Instagram-Videos findet ihr seine kompletten Builds auch auf YouTube.

Die ungewöhnliche Zusammenbau-Methode kommt bei der LEGO-Community offensichtlich gut an. Sein größtes Instagram-Video kommt auf über 322.000 Likes und wurde mehr als 100.000 mal geteilt. In einem weiteren Beitrag von Collect über den LEGO-Arzt sind die Kommentare ähnlich positiv gestimmt. Wie ein Fan es etwa zusammenfasst:

"Ich würde diesem Kerl mein Leben anvertrauen. Kein Witz."

Falls ihr jetzt auch Lust habt, LEGO mit Robotern zusammenzubasteln, könnt ihr schon mal mit dem Sparen anfangen. Wie Doctor Nange in einem seiner Beiträge nämlich verrät, zahlt ihr für den DaVinci Xi mindestens 2 Millionen US-Dollar.

Würdet ihr euch auch mal an so einem LEGO-Bau mit Roboter versuchen, wenn ihr die Chance hättet? Oder reicht euch die Frickelei mit den Händen schon?

