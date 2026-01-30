Aus 17.000 LEGO-Steinen: Geschwister bauen gemeinsam das Haus nach, in dem ihre Familie bereits seit 225 Jahren lebt – und das Ergebnis ist atemberaubend

Von Außen schon richtig schick, aber im Inneren wartet noch viel mehr!

Dass die Klemmbaustein-Community wirklich grandiose Sachen bauen kann, ist kein Geheimnis – auch wir haben euch hier schon so einige MOCs (My Own Creations) von talentierten Baumeisterinnen und Baumeistern gezeigt. An dem Nachbau dieser Geschwister können wir uns aber gar nicht sattsehen.

Zwei Brüder bauen zusammen ein Haus, obwohl sie über 8.000 km voneinander entfernt leben

Die Familie dieser zwei LEGO-Baumeister kommt aus Maine (USA). Dort hat ihre Familie seit vielen Jahren ein altes Farmhaus. Als vor einiger Zeit eine große Familienfeier stattfand, überlegten sich die zwei Brüder etwas ganz Besonderes.

Sie wollten das Haus, samt aller Zimmer, mit LEGO-Steinen nachbauen und zudem noch mit einer integrierten Beleuchtung ausstatten. Das war allein schon ein umfangreiches Projekt, es wurde aber durch die Tatsache, dass beide an unterschiedlichen Küsten der USA leben, sogar noch erschwert.

So planten die beiden alles über BrickLink Studio, eine Software, mit der digitale LEGO-Modelle erstellt werden können. Abwechselnd werkelten sie, bis alles gepasst hat. Danach flog der eine Baumeister aus Maine nach Seattle, um gemeinsam mit seinem Bruder über 17.000 Steine aufeinanderzusetzen.

Da die Geschwister das Haus in Seattle zusammenbauten, musste es natürlich noch nach Maine transportiert werden. Das erledigte der Bruder aus Seattle gemeinsam mit seiner Frau. Bei dem stressigen Roadtrip ging zum Glück nur ein einzelnes Teil verloren.

Hier könnt ihr euch das Haus detailliert ansehen:

Wie auf den Bildern zu sehen, steckt das Haus voller Details. Im Esszimmer steht etwa ein Miniaturschiff und sogar die LEGO-Version des Farmhauses ist schon im Modell selbst zu finden – an dem Ort, an dem es zur später stattfindenden Familienfeier auch aufgestellt wurde.

Wie zu erwarten, war die restliche Familie restlos begeistert und auch die LEGO-Community überschüttet sich mit Lob. Verständlich, denn das Modell ist nicht nur allein schon ein echter Hingucker, die persönliche Verbindung macht die liebevolle Hommage an das Zuhause der Familie zu einem echten Meisterwerk.

Jetzt hat das tolle Projekt sein festes Zuhause. In einem Farmhaus in Maine steht ein Farmhaus aus Maine, in dem ein kleines Farmhaus aus Maine steht. Eine wirklich tolle Geschichte, wie wir finden.

Gefällt euch das Haus ebenso gut, wie uns und habt ihr auch schon mal etwas Persönliches mit Klemmbausteinen nachgebaut? Schreibt es uns gern in die Kommentare!