Spieler fährt für Mega-Schnäppchen eine Stunde durch den Sturm und fängt sich sogar einen Riss in der Windschutzscheibe ein - hat jetzt aber einen Gaming-PC zum Top-Preis

Was tut man nicht alles, um seinen ersten richtigen Gaming-PC zu kaufen? Vor allem, wenn der dann auch noch so ein Schnäppchen wie dieses hier ist.

So sieht das Schmuckstück aus, für das die Windschutzscheibe leiden musste (Bild: reddit.comuserShittyMillennial) So sieht das Schmuckstück aus, für das die Windschutzscheibe leiden musste (Bild: reddit.com/user/ShittyMillennial)

In Zeiten wie diesen fährt man auch schon mal eine Stunde nachts durch den Sturm und riskiert eine kaputte Windschutzscheibe, um einen guten Gaming-PC zu ergattern. Erst recht, wenn der nur einen Bruchteil dessen kosten soll, was er eigentlich wert wäre. Dieser Reddit-User hier hat weder Kosten noch Mühen gescheut.

Für diesen PC wurde ein Riss in der Auto-Windschutzscheibe riskiert

Wir haben es hier laut den Angaben des glücklichen Käufers mit dem allerersten richtigen Gaming-PC zu tun, den er sich gegönnt hat. Gefunden wurde das Schnäppchen auf Facebook Marketplace – offensichtlich vor allem in den USA eine potentielle Goldgrube. Zunächst sollte es aber eigentlich gar nicht so ein günstiges Angebot sein.

Video starten 19:57 Angekündigt & vergessen! Wann gibt's endlich Updates zu diesen 18 Spielen?

Der Verkäufer hatte die genauen Specs des Rechners gar nicht aufgelistet und kannte sich allem Anschein nach auch nicht besonders gut mit der Materie aus. Er wollte mit 1800 Dollar aber einen Preis dafür haben, der dem letztlichen Käufer zu hoch war. Nach dem ersten Kontakt soll der Reddit-User dem Verkäufer aber sogar noch dabei geholfen haben, die Angebots-Anzeige mit Details zu füllen und so zu verbessern.

Nach einer Weile hatte die Person dann aber offenbar die Schnauze voll davon, sich mit Interessent*innen herumzuschlagen und meldete sich nochmal bei dem Reddit-User, um den es hier geht. Dem wurde gesagt, er könne den Rechner zu seinem Wunschpreis von 1150 US-Dollar haben, müsste ihn aber direkt abholen kommen.

Der Käufer ließ sich das nicht zweimal sagen und machte sich auf den Weg. Trotz des draußen tobenden Sturms und obwohl er eine ganze Stunde durch dieses Wetter zum Verkäufer fahren musste. Unterwegs sollen die Bedingungen sogar so garstig gewesen sein, dass die Windschutzscheibe einen kleinen Riss von der Aktion davongetragen hat.

Aber es hat sich wohl gelohnt. Hier könnt ihr euch das Setup des glücklichen neuen Besitzers ansehen:

Dabei fällt euch wahrscheinlich das Kabelmanagement auf. Nicht von schlechten Eltern! Die Specs des Rechners können sich aber ebenfalls sehen lassen. Das steckte in dem gebraucht gekauften PC:

  • CPU: Ryzen 7800X3D
  • GPU: RTX 4080 Super
  • RAM: 32GB DDR5 6400
  • Festplatte: 4TB M.2 SSD
  • Netzteil: Corsair 1000W
  • All In One-Wasserkühlung

Wer die aktuellen Arbeitsspeicherpreise in der RAM-Krise verfolgt und ab und zu mal das eine oder andere Auge auf den Grafikkarten-Markt geworfen hat, dürfte wissen: Allein der Prozessor, der Arbeitsspeicher und die GPU sind zusammen eigentlich deutlich mehr wert als der Preis von 1.150 Dollar, was umgerechnet aktuell in etwa 942 Euro entspricht.

In den Kommentaren wird der Käufer dann trotz seiner kaputten Windschutzscheibe beglückwünscht. Auf die Anmerkung hin, dass es sich womöglich um einen gestohlenen Rechner gehandelt haben könnte, entgegnet der Reddit-User lediglich, dass der Verkäufer Polizist gewesen sei. Darum halte er diese Möglichkeit für eher unwahrscheinlich.

Wie viel habt ihr für euren letzten PC (oder euren letzten Kratzer in der Windschutzscheibe) ausgegeben?

