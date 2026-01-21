Assassin's Creed Codename Hexe – Release, Setting und mehr zum düsteren AC-Ableger

Assassin's Creed Codename Hexe wird ein düsterer Teil der Hauptreihe.

Ubisoft hat Assassin's Creed Codename Hexe bereits 2022 offiziell während eines speziell auf AC ausgerichteten Forward-Events angekündigt. Wirklich viel wurde zu dem Spiel aber seitdem nicht verraten. Das, was wir bislang wissen und was allgemein spekuliert wird, haben wir hier für euch zusammengefasst. So könnt ihr euch bereits ein Bild vom mysteriösen Projekt machen.

Hinweis: Dieser Artikel dient als Übersicht und wird aktualisiert, sobald es weitere Neuigkeiten zum Spiel gibt. Schaut also regelmäßig vorbei, wenn ihr nichts verpassen wollt. Letztes Update vom 21. Januar 2026: Wir haben Gerüchte um einen DLC hinzugefügt.

Entwicklung

Welches Ubisoft-Studio arbeitet an Hexe?

Das hauptverantwortliche Studio ist Ubisoft Montreal. Wie für Assassin's Creed üblich, wird das Lead Studio aber von anderen Teams weltweit unterstützt.

Codename Hexe ist nicht der finale Name

Wie auch bei anderen Assassin's Creed-Titeln hat Ubisoft Hexe mit dem Beiwort "Codename" versehen und macht so deutlich, dass es sich nur um einen vorübergehenden Namen handelt. Wie der finale Titel lautet, ist bislang aber noch nicht durchgesickert. Angeblich lief Hexe früher sogar unter dem Codenamen Neo.

Release: Wann und für welche Systeme erscheint AC Hexe?

Wann erscheint Codename Hexe?

Offizieller Release-Termin: noch unbekannt

noch unbekannt Gerücht: 2026

Bislang gibt es von offizieller Seite keine genaueren Informationen zum Release. Wir wissen nur, dass Hexe als nächster neuer Hauptteil nach Assassin's Creed Shadows erscheinen soll, das wiederum seit März 2025 auf dem Markt ist. Dem gut vernetzten Insider und Journalist Tom Henderson nach soll Codename Hexe angeblich für 2026 geplant sein.

Es gibt außerdem bereits Gerüchte zu einem DLC: Auf dem offiziellen Discord-Server von Assassin's Creed hat der Narrative Director Darby McDevitt selbst bestätigt, dass Christopher Grilli der Lead eines Teams sei, das an anderen Inhalten für das Projekt arbeite. Das könnte ein DLC sein, kann sich aber auch auf andere Inhalte beziehen.

Für welche Plattformen kommt Hexe?

Bestätigte Plattformen: noch unbekannt

noch unbekannt Vermutete Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Nachdem Shadows auf der Switch 2 erschienen ist, besteht auch die Chance, dass Hexe für die neue Nintendo-Konsole erscheint – wenn nicht zum Release, dann etwas später.

Ist AC Hexe Teil des Animus Hub?

Wie klar aus dem AC-Showcase hervorging, wird Hexe neben Shadows Teil von Assassin's Creed Infinity aka Animus Hub sein. Dabei handelt es sich um eine Art vorgeschaltetes Menü, über die mehrere AC-Spiele und weitere Inhalte miteinander verknüpft sind.

Die Roadmap vom Showcase zeigt Hexe als Teil von Infinity.

Falls ihr mehr über den Animus Hub erfahren wollt, schaut in die folgende Zusammenfassung:

Preis: Wie viel wird Codename Hexe kosten?

AC Hexe soll ein großer Flagship-Titel werden und dürfte damit zum Vollpreis angeboten werden. Je nach Plattform kann das bedeuten, dass wir mir 60 bis 80 Euro für die Standard Edition rechnen müssen. Bis das Spiel erscheint, kann sich die Marktlage aber weiter verändern.

