Ubisoft cancelt Spiele: So steht es um Assassin's Creed Codename Hexe

Wie steht es jetzt um AC Hexe?

Ubisoft hat am 21. Januar eine Neuausrichtung des Unternehmens angekündigt. Der französische Publisher und Entwickler wird dadurch auch weitreichende Sparmaßnahmen durchsetzen. Das betrifft nicht nur die Arbeitnehmer*innen, sondern auch ganze Projekte.

Die Einstellung von Prince of Persia: The Sands of Time wurde direkt im gleichen Atemzug bestätigt. Fünf weitere Spiele wurden ebenfalls gecancelt, aber nicht näher benannt. Welche Spiele genau betroffen sein könnten und welche nicht, dröseln wir hier einmal auf.

Bevor wir auf ein paar Spiele einzeln eingehen, hier einmal eine Zusammenfassung (ihr könnt über die Verlinkung auch direkt zu dem jeweiligen Spiel springen, um ausführliche Infos zu erhalten):

Offiziell noch in Entwicklung:

Gerüchten nach noch in Entwicklung:

Offiziell eingestellt:

Gerüchten nach kritisch:

Hinweis: Wir haben bei Ubisoft nachgefragt, wie es um die Spiele steht. Sobald wir eine Antwort erhalten, aktualisieren wir diesen Artikel. Die Quellen zu den Gerüchten teilen sich vor allem auf die typischen AC/Ubisoft-Insider Tom Henderson (Insider Gaming) und j0nathan auf, wir haben aber auch unsere eigene Expertise mit einfließen lassen.

Über Assassin's Creed Hexe schwebt ein Fragezeichen

0:34 Assassin's Creed Hexe - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös

Assassin's Creed Codename Hexe wurde im Zusammenhang mit der Umstrukturierung nicht offiziell erwähnt. Das kann ein gutes, aber auch ein schlechtes Zeichen sein. In jedem Fall können wir aktuell offiziell nicht sagen, wie es um Codename Hexe steht.

Allerdings gehen wir selbst davon aus, dass sich Hexe weiterhin in Entwicklung befindet, da Ubisoft in einem Statement davon sprach, sich unter anderem auf Open World-Reihen wie Assassin's Creed weiter stützen zu wollen. Zudem will der AC-Insider j0nathan bereits wissen, dass Hexe gesichert ist.

Im Fall von Hexe dürfte das Projekt als AC-Spiel daher zumindest eine gewisse Versicherung haben, aber ganz würden wir uns auch darauf nicht verlassen. Denn anders als beispielsweise Valhalla oder Shadows soll Codename Hexe kein RPG-Ableger mit riesiger Open World werden. Es kann also trotzdem sein, dass Ubisoft dieses Projekt am Ende zu klein ist.

Falls ihr mehr zu Codename Hexe wissen wollt, schaut hier in unsere große Übersicht rein:

